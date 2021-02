In una sua recente intervista, Andrea Paris ha raccontato di essere ancora positivo al Covid dopo un mese: le sue parole nel dettaglio.

Andrea Paris è l’ex vincitore di Tu si que Vales. Salito sul palco del famoso show del Sabato sera qualche mese fa, il simpaticissimo mago, comico e molto altro ancora ha saputo conquistare davvero tutti. Non soltanto, inizialmente, i quattro giudici ed, ovviamente, la giuria popolare, ma anche tutto il pubblico italiano. Da circa un mesetto, però, il buon Paris vive un vero e proprio momento difficile: è risultato positivo al Covid. La notizia, è vero, è stata data diverse settimane fa. Eppure, stando a quanto si apprende da questa sua intervista a LaNazione.it, sembrerebbe che, a distanza di un mese, l’ex vincitore di Tu si que Vales continui ad essere positivo al temibile virus cinese. Attualmente, Andrea dice di stare bene, anche se i primi giorni sono stati davvero brutti. Ecco, ma cos’è successo allora? Sarà stato poco attento? Assolutamente no! Anzi, come rivelato dal diretto interessato, sembrerebbe che il contagio si sia diffuso proprio in famiglia.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Andrea Paris positivo al Covid: ‘I primi quindi giorni sono stati brutti’, cos’è successo

Era esattamente il 25 Gennaio scorso quando Andrea Paris, attraverso una serie di Instagram Storie caricate sul suo canale social ufficiale, annunciava ai suoi sostenitori di essere risultato positivo al Covid. Da quel momento, è passato poco meno di un mese. E, seppure adesso stia decisamente meglio, l’ex vincitore di Tu si que Vales continua ad essere positivo. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Com’è stato contagiato? A rivelare ogni cosa è stato il diretta interessato. In una sua intervista a LaNazione.it, sembrerebbe che il contagio sia avvenuto all’interno della quattro mura di casa. Proprio lì, quindi, dove si abbassano tutte le difese. ‘Ho girato l’Italia, anche in zona rossa, indossando la mascherina, stando attento ai distanziamenti e non mi è successo niente. È accaduto in casa’, ha dichiarato il buon Paris. Affermando, quindi, di essere stato contagiato da suo figlio al ritorno dall’asilo. Ma non è affatto finita qui. In quest’occasione, Andrea ha anche svelato di avere vissuto i primi quindi giorni davvero brutti. ‘Ho avuto la polmonite bilaterale, con la saturazione che è scesa fino a 90’, ha continuato a dire. Spiegando, tra l’altro, che i medici che lo hanno curato, hanno fatto di tutto per evitargli il ricovero.

Auguri di una pronta guarigione, carissimo Andrea.