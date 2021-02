Nel corso della quarantunesima puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha perso le staffe in diretta: cos’è successo esattamente.

Una puntata del GF Vip ricca di emozioni, quella che, Venerdì 19 Febbraio, è andata in onda su Canale 5. A pochissimi giorni dalla tanto attesa e desiderata finale, il reality di Canale 5 continua a regalarci delle emozioni davvero impressionanti. Nel corso dell’appuntamento di ieri, infatti, non soltanto abbiamo assistito alla magnifica lettera che Tommaso Zorzi ha ricevuto da parte di suo padre, ma anche alla conferma dell’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ovviamente, sia chiaro: i colpi di scena non sono affatto mancati! Come sempre, d’altronde! Sapete a cosa facciamo riferimento? La risposta è davvero semplice: nel bel mezzo della diretta, Elisabetta Gregoraci ha perso le staffe. Si, avete letto proprio bene: la conduttrice calabrese ha fatto letteralmente sentire la sua voce. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

GF Vip, Elisabetta Gregoraci sbotta: ‘Basta’, cos’è successo in diretta

Dopo il ‘putiferio’ del televoto, chiarito in diretta da Alfonso Signorini, a farne le spese è stata Giulia Salemi. A distanza di pochissimi giorni dalla finale, la modella italo persiana ha visto sfumarsi la possibilità di continuare il suo percorso all’interno della casa del GF Vip. Con il 47% dei voti, la Salemi ha abbandonata la casa. Ed è andata in studio da Alfonso Signorini. È proprio qui che, dopo un breve ‘recall’ del suo inteso percorso, alla modella è stato fatto vedere un video che ripercorreva il rapporto conflittuale con Elisabetta Gregoraci. A partire dal primo ‘disguido’ a causa di Flavio Briatore fino alla relazione con Pierpaolo, è stato fatto vedere davvero di tutto. È proprio per questo motivo che, appena terminato il filmato ed ‘interrogata’ dal padrone di casa, la conduttrice calabrese ha perso le staffe. ‘Basta con questa storia, mi mettete sempre in mezzo’, ha detto l’ex concorrente del GF Vip. ‘Ho iniziato questo percorso nella casa del GF vip e rifarei tutto quello che ho fatto, tutte le emozioni che ho vissuto. L’amicizia con Pier, però, è una cosa diversa dal loro rapporto’, ha continuato a dire la Gregoraci in diretta televisiva.

Cosa ne pensate della reazione di Elisabetta Gregoraci?