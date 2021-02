GF Vip, Dayane Mello ha un crollo psicologico durante la notte: forte momento di dolore per la concorrente.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un enorme successo, dato che gli ascolti sono decisamente alti; il pubblico si mostra sempre più preso da quanto avviene all’interno della casa più spiata d’Italia. L’atmosfera è continuamente animata da continui scontri, ma ovviamente non mancano momenti di forte armonia. Come sappiamo, la notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha scosso terribilmente la donna, e tutti i concorrenti in casa. La modella ha deciso di restare per poter ricevere il conforto dei suoi compagni di avventura, che fin da subito le hanno dimostrato un grande affetto. Purtroppo, da poche ore, Dayane ha avuto un crollo psicologico, e si è lasciata andare ad un drammatico sfogo.

GF Vip, Dayane Mello crolla psicologicamente: “Voglio morire”, crisi nella notte

Sono settimane difficili queste appena trascorse all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Abbiamo appreso la notizia della scomparsa del fratello di Dayane Mello, improvvisamente. Il ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale. Quando la modella è stata messa al corrente del tragico lutto è crollata in lacrime. I suoi compagni di avventura hanno cercato in tutti i modi di consolarla, dimostrando l’appoggio necessario. Dayane ha manifestato tutta la sua forza, e ha deciso di continuare il suo percorso all’interno della casa. La modella, però, durante la notte appena trascorsa, ha avuto un crollo psicologico, ed è scoppiata in pianto. “Voglio morire”, ha detto la ragazza in lacrime, piene di disperazione. Sembrerebbe, che la concorrente abbia avuto una forte crisi, fino ad esplodere. Ovviamente non è mancato l’affetto dei suoi compagni, infatti, Pierpaolo Petrelli si è avvicinato alla donna e ha cercato di appoggiarla, e rasserenarla.

“Non ti rendi conto della forza che ha avuto, restando qui, con il dolore che stai attraversando. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando”. Anche gli altri concorrenti hanno assistito alla scena, e Samantha De Grenet ha commentato l’accaduto: “Sta buttando fuori un po’ di roba. Ha cristallizzato una situazione, che fuori dovrà elaborare bene”. Purtroppo, per Dayane si è trattato di un momento di forte crisi, dato che poche settimane fa il suo equilibrio è stato spezzato dalla notizia della morte del fratello. Per fortuna, i suoi amici, in casa, hanno subito cercato di infonderle tanta forza e soprattutto grande coraggio.