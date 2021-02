L’amatissima attrice Luisa Ranieri, ospite Da noi…a ruota libera, si è lasciata andare ad una dolorosa confessione.

Oggi, domenica 21 febbraio, andrà in onda una nuova puntata dell’amatissima trasmissione Domenica In, che vede la conduzione di Mara Venier. Come sempre, le interviste contornano il programma, allietando i telespettatori per alcune ore. Nella diretta che verrà oggi trasmessa, ci saranno ovviamente importanti ospiti, tra di loro, presente anche l’amatissima attrice Luisa Ranieri, che interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 “Le indagini di Lolita Lobosco”, una serie di quattro puntate tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e prodotta da Luca Zingaretti. La Ranieri, in una precedente intervista, ai microfoni di Francesca Fialdini si è lasciata andare e ha raccontato della sua vita, fino ad aprirsi ad una dolorosa confessione che riguarda suo padre.

Luisa Ranieri, drammatica confessione: una scomparsa che ha lasciato un enorme vuoto

Attrice di cinema, teatro e televisione, Luisa Ranieri non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Il suo successo è equilibrato alla sua popolarità. Infatti, il pubblico è fortemente preso, ogni volta, dalle interpretazioni della bella Ranieri. Passionale e prorompente, è capace di immergere completamente chi la segue, nel personaggio da lei assunto. L’attrice in una precedente intervista ai microfoni di Francesca Fialdini, nel programma Da noi… a ruota libera, si è lasciata andare completamente, e si è aperta ad una dolorosa confessione. “In tutte le storie che ho avuto non mi è mai mancato l’amore. Mi è mancato l’amore di mio padre soprattutto. Mi sarebbe piaciuto conoscerlo meglio”, ha rivelato Luisa. E ancora: ““Nella vita si rinasce ogni volta che si affronta un dolore. Io ho perso mio padre molto giovane e… Da lì ogni volta bisogna ripartire e avere la forza di farlo”.

Parole che manifestano pienamente il dolore provato da parte della Ranieri, dopo aver perduto suo padre, quando era ancora molto giovane. Ha proseguito, sostenendo che una volta diventati genitori, si guarda ai propri in maniera diversa, dato che quando si è figli molte volte si giudica. L’attrice si è così aperta alla bella conduttrice, mostrando tutta la sua profondità, e sensibilità.

Come abbiamo anticipato, tra poche ore, sarà presente come ospite nella trasmissione Domenica In, e qui, racconterà del suo nuovo lavoro, ovvero la presentazione della nuova fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”.