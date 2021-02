Drammatico episodio per Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia La Notizia ha temuto il peggio: è stato nuovamente aggredito.

Lo conosciamo benissimo, Vittorio Brumotti è sicuramente uno degli inviati del seguitissimo tg Satirico, più amato, ed apprezzato. Grazie ai suoi servizi è sempre pronto a portare a galla situazione incresciose che riguardano il nostro Paese. Sappiamo, che proprio a causa delle notizie da lui riportate, è stato più volte vittima di aggressione, non senza correre forti rischi. Purtroppo, è accaduto di nuovo. Brumotti l’ha raccontato tramite il profilo ufficiale di Striscia La Notizia, manifestando la paura che ha sentito per questa nuova aggressione.

Vittorio Brumotti vittima di aggressione: drammatico episodio per l’inviato di Striscia

Striscia La Notizia è un tg satirico che unisce l’informazione e la satira, palesando agli italiani delle situazioni che accadono nel nostro Paese, non del tutte in regola. Sono molti gli inviati che hanno il compito di portare a galla tali misfatti. Purtroppo, molto spesso, proprio questi ultimi, diventano vittime di brutti episodi. E’ quello che è successo a Vittorio Brumotti, più volte colpito in passato. Brumotti, purtroppo, è stato vittima di una nuova aggressione, ma questa volta, come lui ha rivelato tramite il profilo ufficiale di Striscia, ha davvero temuto il peggio: “E’ l’aggressione più violenta che abbia mai subito. Ho temuto il peggio, ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d’Italia dalla droga“, ha confessato amaramente l’inviato, manifestando i timori provati per questo nuovo episodio, particolarmente delicato.

«È l’aggressione più violenta che abbia subito. Ho avuto paura», ha detto il nostro inviato @brumottistar https://t.co/tmTn81fyNs — Striscia la notizia (@Striscia) February 20, 2021

Sappiamo che Brumotti non è affatto nuovo a questo tipo di aggressione, ma sabato mattina, a Brescia, Vittorio e due operatori hanno vissuto un momento particolarmente brutto, dato che sono stati aggrediti con calci, pugni e sputi. Tale servizio andrà in onda in questi giorni, per mettere al corrente gli italiani di questa difficile situazione che ancora logora le nostre piazze.