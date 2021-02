Anticipazioni Uomini e Donne della puntata di Lunedì 22 Febbraio: cosa accadrà nello studio di Canale 5? L’appuntamento sarà imperdibile.

Siamo giunti ad un nuovo Lunedì, l’ultimo di questo mese di Febbraio. E, come al solito, inizia una nuova settimana all’insegna di Uomini e Donne. Ecco, ma cosa accadrà nella puntata di oggi? Se, nel corso dell’appuntamento di Venerdì 19 Febbraio, abbiamo assistito alla messa in onda della scelta di Sophie Codegoni, cosa vedremo oggi, Lunedì 22 Febbraio? Prima di svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, facciamo un piccolo ‘recall’. E, soprattutto, cerchiamo di capire tutto quello che è successo nel minimo dettaglio. La ‘vecchia’ guardia di Uomini e Donne ha, ormai, salutato il pubblico del famoso dating show. Dopo la scelta di Davide Donadei e quella della bella Codegoni, dei ‘vecchi’ tronisti, ovvero quelli scelti quest’estate, non ce n’è più traccia. E sappiamo che, già nelle puntate precedenti, abbiamo assistito alla presentazioni dei due nuovi tronisti. Entrambi giovanissimi e con un fascino irresistibile, Giacomo e Massimiliano hanno aperte le danze del nuovo ‘percorso’. Ecco, ma cosa succederà, invece, oggi? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne, anticipazioni del 22 Febbraio: appuntamento super imperdibile

Cosa accadrà, quindi, nella puntata di Uomini e Donne di Lunedì 22 Febbraio? Si darà ampio spazio a Gemma? Oppure, si parlerà del Trono Classico? Sappiamo benissimo che, queste ultime settimane, non sono state affatto semplici per la bellissima dama torinese. Dopo la fine della sua relazione con Maurizio Guerci, la Galgani ha iniziato una conoscenza con un altro Maurizio. Lui, però, fortemente interessato anche a Maria Tona, non è ancora riuscito a prendere una decisione. E, badate bene, non è servito nemmeno l’aiuto di Maria De Filippi. Il cavaliere si dice ancora confuso. E, soprattutto, fortemente interessato, seppure con percentuali differenti, sia a Gemma che a Maria. Ma cosa accadrà, quindi, oggi? Si parlerà ancora di Gemma? A quanto pare, no! Da quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che, nel corso della puntata di oggi, verrà presentata una nuova tronista. Sophie Codegoni, ormai, ha lasciato il trono mano nella mano con Matteo Ranieri. Ed è per questo motivo che è stata ‘rimpiazzata’. A prendere il suo posto è la bella Samantha. Che, durante il suo video di presentazione, ha dimostrato di avere tutte le carte in regole per dimostrarsi una tronista davvero incredibile.

Noi non vediamo l’ora di conoscerla, voi?