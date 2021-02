Barbara D’Urso, il gravissimo lutto che l’ha fortemente addolorata: in diretta a Live, lo straziante e commosso ricordo, cos’è successo.

Una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso è andata ieri in onda. Domenica 21 Febbraio, infatti, la bella conduttrice napoletana è stata al timone di un nuovo appuntamento del suo prime time. E, come al solito, ha trattato in diretta televisiva di diversi e disparati argomenti. A partire, quindi, da una parentesi dedicata alla politica italiana. Fino a quella dedicata al Grande Fratello Vip, i suoi protagonista e tanto altro ancora. Come al solito, però, non sono affatto mancati momenti super emozionanti. Non soltanto, ovviamente, per il pubblico italiano, che settimana dopo settimana la segue in modo molto assiduo, ma anche per la diretta interessata. Proprio nel corso della puntata di Domenica, infatti, Barbara D’Urso non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere un caro saluto ad un idolo del mondo del calcio, scomparso qualche giorno fa. Un gravissimo lutto, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, l’ha profondamente addolorata.

Live, il ricordo commosso di Barbara D’Urso per il grave lutto

Proprio qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Barbara D’Urso non ha affatto potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore per la morte di Mauro Bellugi. Recentemente nello studio televisivo di Cologno Monzese tramite collegamento Skype, l’ex calciatore dell’Inter aveva raccontato alla padrona di casa di aver contratto il Coronavirus. E di aver subito, addirittura, l’amputazione della gambe proprio per questo motivo. Una storia davvero emozionante, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, ha lasciato tutti senza parole. Anche la notizia della sua morte, vi assicuriamo, non è stata affatto da meno. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata di Live di Domenica 21 Febbraio, la padrona di casa non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere alla leggenda del calcio italiano un commosso ricordo. Con un video che ripercorre i momenti più bella della vita del buon Bellugi e la sua ultima intervista a Live, la D’Urso ha voluto salutare così il campione.

Un momento davvero emozionante, quindi. E che soprattutto sottolinea quanto la D’Urso fosse legata a Mauro Bellugi.