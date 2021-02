Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono sempre più affiatati ed uniti: scopriamo cos’è successo a pochi giorni dalla scelta.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono una nuova coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Dopo Jessica Antonini e Davide Lorusso , Davide Donadei e Chiara Rabbi, anche la bellissima tronista ha fatto la sua scelta. E così, dopo cinque mesi di intenso ed emozionante percorso, ha aperto il suo cuore al giovane Ranieri. Ecco, sono passati alcuni giorni dalla messa in onda della scelta, ma cosa sarà successo tra loro? Sophie e Matteo sono ancora una coppia? Assolutamente si! I due ragazzi, infatti, continuano a viversi queste splendida storia d’amore. E, seppure siano poco attivi sui rispettivi canali social, in quelle poche foto, brevi video ed emozionanti dediche che pubblicano, si capisce perfettamente quanto sia forte il legame tra di loro. E, tra l’altro, ce ne da conferma una delle ultime Instagram Stories che la Codegoni ha condiviso sul suo canale social ufficiale. In compagnia sempre di Matteo e di una coppia di amici, la modella non può fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori cosa stava esattamente accadendo in quel momento. Scopriamo insieme i dettagli.

Sophie e Matteo, è successo dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne

Cos’è successo, quindi, a Sophie e a Matteo dopo Uomini e Donne? Venerdì 19 Dicembre, come dicevamo precedentemente, è andata in onda il momento della loro scelta, ma cosa sarà successo alla coppia? Ovviamente, sia chiaro: non sappiamo cosa abbiano fatto i due piccioncini nel minimo dettaglio. Fatto sta che, stando a queste ultime immagini condivise sui rispettivi canali social, sembrerebbe che i due siano davvero uniti ed affiatati. E ce lo confermano, tra l’altro, queste recentissime Instagram Stories che, pochissime ore fa, la modella ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Da come chiaramente mostrato sui social, proprio durante la giornata di ieri, Sophie e Matteo erano in centro a Milano per gustarsi un buon aperitivo al centro di Milano. Ecco, ma sapete chi c’era con loro? Certo, una coppia di amici! Ma non solo, ve lo assicuriamo. Da come mostrato dalla modella, la neo coppia di Uomini e Donne era in compagnia anche di un’altra persona. Tra l’altro, molto vicina a Sophie. Parliamo proprio del suo papà. ‘Sono diventati migliori amici, ragazzi. Io non lo so’, ha detto l’ex tronista al suo pubblico social mentre riprende il suo fidanzato e suo padre. Insomma, sembrerebbe proprio che Matteo, oltre ad aver conquistato il cuore della bella modella, sia riuscito a conquistare quello anche di suo padre. Siete d’accordo?

Vi piacciono come coppia Matteo e Sophie? A noi tantissimo!