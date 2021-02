Dopo le prime due puntate, lo show di Carlo Conti dedicato ai Ricchi e Poveri non andrà in onda di sabato. Cosa è stato stabilito.

Finora era andato in onda di sabato in prima serata “A grande richiesta”, ciclo dedicato ai grandi nomi della musica italiana. I primi due appuntamenti, dedicati a San Valentino e a Patty Pravo, avevano dato risultati alquanto deludenti in termini di ascolti. C’è posta per te aveva ampiamente battuto la concorrenza superando il 30% di share. Proprio per questo, la Rai ha preso una decisione stravolgendo tutto. Come molti sapranno, sabato 27 febbraio sarebbe dovuta andare in onda la terza puntata. Stavolta i protagonisti sono i Ricchi e Poveri, storico trio (o quartetto) al centro della scena musicale italiana da più di mezzo secolo. Ebbene, è stato deciso di cambiare la data dell’appuntamento anticipando il giorno della messa in onda.

Carlo Conti, anticipato lo show sui Ricchi e Poveri: la data e tutti gli altri dettagli

Come dichiarato in conferenza stampa, al timone dello show troveremo Carlo Conti. Tra musica, canzoni e tanta nostalgia, il celebre conduttore ci accompagnerà in un bellissimo tuffo nel passato. Ma per quando è fissato l’appuntamento? “Che sarà sarà”, questo il titolo della puntata, andrà in onda stasera, martedì 23 febbraio. Una decisione inevitabile dopo il deludente 10.2% di share della prima puntata del 13 febbraio, condotta da Veronica Pivetti e Paolo Conticini. “Minaccia bionda”, in onore di Patty Pravo e condotta da Flavio Insinna, aveva raggiunto appena l’8.3%. Un disastro che ha quindi spinto la prima rete del servizio pubblico ad evitare lo scontro con il titano Maria De Filippi. In sostituzione, sabato 27 Rai 1 trasmetterà la miniserie Ottilie Von Faber-Castell – Una Donna Coraggiosa. Come già accaduto durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo, ritroveremo il celebre gruppo nella sua formazione originaria. Insieme a Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu, ci sarà anche Marina Occhiena.

Ora che sapete quando andrà in onda, non perdetevi l’appuntamento di stasera con Carlo Conti e i Ricchi e Poveri.