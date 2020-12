Paolo Conticini, avete mai visto i suoi genitori? Sul suo canale social ufficiale, sono spuntati gli scatti inediti con mamma e papà.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Paolo Conticini. Attore famosissimo e super apprezzatissimo, il bel toscano decanta di un successo davvero impressionante. Colonna portante di numerosi spettacolo teatrale, serie televisive e film televisivi, ultimamente, lo abbiamo anche visto a ‘Ballando con le Stelle’ in coppia con Veera Kinnunen. Insomma, Paolo è, senza alcun dubbio, un artista a trecentosessanta gradi, c’è poco da dire. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Si, sappiamo che è felicemente sposato con Giada Perri. E che il matrimonio sia giunto dopo ben vent’anni di fidanzamento. Invece, dei suoi genitori cosa sappiamo? O, per meglio dire, li avete mai visti? A mostrarli pubblicamente è stato proprio il diretto interessato. Amatissimo e seguitissimo anche sul suo canale social ufficiale, un po’ di tempo fa, il bel Conticini ha condiviso diverse foto in compagnia di sua mamma e di suoi padre. Ecco, la domanda sorge spontanea: chi sono? Siete proprio curiosi di saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Paolo Conticini, avete mai visto i suoi genitori? Le foto su Instagram

Si è sempre detto che dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna. Questo è vero. E non si sono alcun dubbi. Ma c’è anche da dire che dietro ad un grande uomo ci sono sempre due genitori eccezionali. Lo sa bene Paolo Conticini. Che, soprattutto, sul suo canale social ufficiale, non perde mai occasione di poter mostrare l’enorme affetto che prova verso la sua mamma e il suo papà. Attivissimo ed apprezzatissimo sul suo canale social ufficiale, l’attore non perde mai occasione di poter condividere incantevoli scatti fotografici. Non facciamo soltanto riferimento alle fotografie in compagnia di sua moglie o agli scatti del passato, ma anche a quelli in compagnia dei suoi genitori. È proprio con loro, infatti, che si è mostrato qualche tempo fa. Siete curiosi di vederli anche voi? Vi accontentiamo immediatamente.

Risale esattamente al 19 Marzo scorso quando, in pieno lockdown per l’emergenza Coronavirus, Paolo Conticini ha voluto fare gli auguri al suo papà con questo incantevole scatto.

Questa bellissima donna, invece, è la mamma di Paolo Conticini. In questa foto, la coppia si immortala durante un piacevolissimo pranzo insieme.

Presto lo rivedremo in tv: dove?

Dopo ‘Ballando con le Stelle’, Paolo Conticini ritornerà presto sul piccolo schermo. Si, avete letto proprio bene! Ecco, ma dove e quando esattamente? Beh, non tra tantissimo, c’è da ammetterlo. Vi anticipiamo soltanto che sarà uno dei giudici dell’edizione 2020 di Miss Italia.

