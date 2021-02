Clementino è uno dei più famosi rapper, ma avete mai visto la sua mamma? Spunta lo scatto inedito: la somiglianza è impressionante.

Clementino, diciamoci la verità, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Recentemente sul piccolo schermo nel programma condotto il Venerdì sera da Antonella Clerici, il giovane rapper napoletano decanta di un successo davvero clamoroso. Famosissimo ed apprezzatissimo, Clemente Maccaro, è questo il suo vero nome, è uno dei personaggi più emergenti di tutta la musica italiana. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recente articolo, vi abbiamo raccontato del periodo buio vissuto qualche anno fa. Ma, ad esempio, cosa sapete della sua vita privata? Ed, in particolare, cosa sapete della sua famiglia? La mamma, ad esempio, l’avete mai vista? Ebbene. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram ufficiale, siamo incappati in una deliziosa fotografia tra mamma e figlio. Siete curiosi di vederla? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Vi anticipiamo, però, i due sono letteralmente identici. Guardare per credere!

Clementino, avete mai visto la sua mamma? È bellissima

Se da una parte, come dicevamo precedentemente, conosciamo davvero tutto della carriera di Clementino, dall’altra parte cosa sappiamo della sua vita privata? Ed, in particolare, cosa sappiamo della sua famiglia? Avete mai visto, ad esempio, la sua mamma? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Sul suo canale social ufficiale, sul quale il giovane rapper è molto attivo, siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto del napoletano in compagnia della sua bella mamma. Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sono due vere e proprie gocce d’acqua. Scopriamo insieme tutti i dettagli: resterete impressionati anche voi, ve lo anticipiamo.

È proprio questo il tenerissimo scatto che, diverso tempo fa, Clementino ha condiviso con la sua mamma. Teneramente abbracciati e sorridenti, il rapper ha ‘presentato’ la madre al suo pubblico social. Che dire? Beh, innanzitutto: sono due gocce d’acqua. Ma poi, c’è da ammetterlo, la signora è davvero bellissima. Cosa ne pensate voi?