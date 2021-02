Per la quarantaduesima puntata del GF Vip, Giulia Salemi si conferma icona di stile: vediamo nel dettaglio cosa ha indossato ieri sera.

Prima puntata del GF Vip in studio per Giulia Salemi: ieri sera l’influencer italo iraniana ha seguito le avventure degli ex compagni d’avventura insieme agli altri concorrenti eliminati. Lo scorso venerdì è stata eliminata al televoto contro Stefania Orlando e si è dovuta separare momentaneamente dal suo nuovo amore Pierpaolo Pretelli, incontrato proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Nonostante la delusione, Giulia ieri sera ha sfoggiato un magnifico sorriso e tutta la sua nota bellezza. Appassionata di moda e sempre attenta al look, la Salemi ha dato ancora una volta prova di essere un’icona di stile. Il mini abito a pois black&white ha conquistato tutti: insieme ai sandali velluto si è rivelato una scelta davvero azzeccata. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Giulia Salemi, stile pazzesco per la puntata di ieri del GF Vip

Dopo aver incantato tutti con l’abito stile jungle durante la puntata precedente, modello uguale a quello indossato da Jennifer Lopez, stavolta la modella ha optato per qualcosa di completamente diverso. Ha scelto infatti un mini abito a pois grandi, black&white: scollo a barca, gonna corta e aderente e maniche lunghe e a sbuffo. Il modello è il Daphne e lo stilista è il suo amico Matteo Evandro, creatore anche degli altri look della Salemi durante questi mesi al GF Vip. Matteo Evandro è stato anche colui che ha sostenuto in varie occasioni Giulia, mandandole aerei o videomessaggi quando era ancora nella casa. Inoltre, l’esperto di moda ha cercato anche di spingere Tommaso e Giulia a mettere da parte le loro incomprensioni, che nell’ultimo periodo avevano alterato tutti gli equilibri del gruppo. Tornando allo stile dell’influencer ieri sera, lo strepitoso look è stato impreziosito da orecchini pendenti tempestati di cristallo e tacchi a spillo. I sandali di velluto nero sono firmati Casadei (modello Blade Velvet, 650 euro).

Con i capelli sciolti leggermente ondulati e il suo meraviglioso trucco, Giulia Salemi ha fatto centro anche stavolta.