A distanza di qualche settimana dall’inizio della nuova edizione de L’isola dei Famosi, è stato appena confermato il nome dell’inviato.

Manca sempre meno alla partenza di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A distanza di poco meno di due anni dall’ultima conduzione affidata ad Alessia Marcuzzi, a prendere le redini in mano dell’adventure reality di Canale 5 ci sarà Ilary Blasi. Abbandonata definitivamente la conduzione del GF Vip, la conduttrice romana si cimenterà in un programma completamente inedito per lei. Ma di cui, senza alcun dubbio, sarà la protagonista indiscussa. Ecco, ma chi saranno i suoi concorrenti? Qualche giorno fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato ufficializzato il nome del primo concorrente. Pochissimi istanti fa, invece, è stato reso noto il nome dell’inviato. Anzi, per dirla meglio, è stato confermato. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Chi è colui che partirà per l’Honduras e seguirà da vicino le avventure dei naufraghi? Scopriamolo insieme.

L’Isola dei Famosi, svelato il nome dell’inviato: è ufficiale, sarà proprio lui

La prima puntata de L’isola dei Famosi, stando alle ultime voci trapelate dal web, sembrerebbe essere datata 11 Marzo. Da quel momento e per circa dieci settimane, l’adventure reality di Canale 5 ci farà compagnia, a quanto pare, sia il Lunedì che il Giovedì. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente sul cast? Al momento, purtroppo, nulla di concreto. Dopo l’ufficializzazione del primo concorrente, non abbiamo ricevuto altre notizie in merito. Pochissimi istanti fa, però, è stato confermato il nome dell’inviato. Ecco. Dopo Alvin, Stefano De Martino e Stefano Bettarini, chi sarà colui che seguirà da vicino le avventure dei naufraghi? In queste ultime settimane, si parlava tantissimo di Elenoire Casalegno. Ma è davvero lei? A quanto pare, no! Anzi, a rivestire i panni di naufrago sarà un maschietto. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando:

Ebbene si. Avete visto proprio bene. A vestire i panni di inviato de L’Isola dei Famosi sarà Massimiliano Rosolino. La conferma è appena arrivata. E, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti e felici tutti i fan del programma. Noi non vediamo l’ora di vederlo in azione. Voi?