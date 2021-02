L’amatissimo Jonathan Kashanian si mostra su Instagram insieme alla sua bellissima mamma: somiglianza incredibile, che eleganza!

Dal quel lontano 2005, anno della sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello, di cui fu vincitore, Jonathan Kashanian è sempre rimasto nel cuore del pubblico. Elegante, raffinato e molto simpatico, Yehonatan (questo il suo vero nome) è di origine israeliana. E’ nato infatti a Ramat Gan, nel Gush Dan, il 15 gennaio del 1981, da genitori ebrei iraniani. Insieme a tutta la famiglia, si trasferisce nel nostro Paese a soli 3 anni, stabilendosi a Milano. Da subito la passione per la moda che caratterizza Jonathan si fa sentire e agli inizi degli anni 2000, dopo essersi diplomato come stilista, comincia a lavorare tra in questo settore. Un gusto davvero raffinato fa di lui un’icona di stile, già ai tempi del famoso reality di Canale 5. Seguitissimo sui social, sul suo profilo Instagram ha postato una foto con la sua bellissima mamma nel giorno di San Valentino. Vi assicuriamo che guardando l’immagine capirete da chi ha ereditato la sua eleganza l’ex concorrente del GF 5.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Jonathan Kashanian e sua mamma: due gocce d’acqua

Come vi abbiamo anticipato, risale allo scorso San Valentino, il post dedicato dallo stilista a sua mamma. Un pensiero ricco d’affetto per la donna che è sicuramente il grande amore della sua vita. Come potete notare dall’immagine che Jonathan ha pubblicato su Instagram, si tratta di una signora di gran classe e tra i due la somiglianza è davvero incredibile. Cappello, occhiali da sole e collo di pelliccia, la donna è davvero incantevole. Con dolcissime parole a corredo della foto, l’ex gieffino dimostra di esserle legatissimo. “Vale anche l’amore per la mamma a San Valentino? Sì dai. Certo che vale. Pure di più direi”, ha scritto Jonathan. Riflessione giustissima, che ha attirato una pioggia di like e commenti.

Insomma, con un figlio così esperto di gusto, la madre non poteva certo essere da meno.