Madame è tra le giovanissime artisti di Sanremo 2021, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Scopriamo tutti i dettagli insieme.

Mancano esattamente sei giorni e, finalmente, assisteremo alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021. A partire da Martedì 2 Marzo fino a Sabato 6, Amadeus sarà al timone, per la sua seconda volta consecutiva, della più grande manifestazione musicale italiana. Sul palco dell’Ariston, come ogni cosa, si esibiranno ben 26 cantanti. Che, con i loro inediti, faranno senza alcun dubbio incantare ed emozionare tutto il pubblico dell’Ariston. Ecco, ma chi sono esattamente? Ovviamente, come specificato in diversi nostri articoli, la kermesse è sempre rappresentata dal fior fiore della musica italiana. A partire, quindi, da veri e propria veterani della manifestazione musicale. Fino a nuovi ‘ingressi’. Tra questi, oltre a Willie Peyote, Fulminacci e tanti altri ancora, figura anche il nome della giovanissima Madame. Ecco, ma in attesa di poterla vedere esibire sul palco dell’Ariston e, soprattutto, di ascoltare il suo singolo ‘Voce’, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Ebbene. Vi accontentiamo immediatamente. Di seguito, infatti, ‘passeremo in rassegna’ quanti anni ha, dov’è nata e l’origine del suo ‘pseudonimo’. Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è Madame di Sanremo 2021: età, biografia e carriera

In attesa di ascoltarla sul palco dell’Ariston con il suo singolo ‘Voce’, siete curiosi di sapere ogni minima cosa su Madame? Per la prima volta in assoluto, si esibirà al Festival di Sanremo 2021, quindi. Ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa. Francesca Calearo, questo è il suo vero nome, è nata a Creazzo, in provincia di Vicenza, il 16 Gennaio del 2002. Il suo debutto nel mondo della musica è avvenuto davvero da giovanissima. Pensate, aveva soltanto sedici anni quando Francesca si è fatta conoscere ed apprezzare. Ed ha, addirittura, firmato il suo primo contratto con una famosissima etichetta. Da quel momento, la giovane Caleoro cavalca letteralmente l’onda del successo. Nel 2018, infatti, pubblica i suoi primi due singoli. In particolare, ‘Sciccherie’, che riscuote un successo davvero strepitoso. Nel 2019, inoltre, pubblica ’17’ e ‘Promessa dell’anno’. Ed, infine, nel 2020 da origine alla parte più produttiva della sua carriera. Pensate, stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che proprio in quest’anno abbia pubblicato ben cinque singoli. E tutti, tra l’altro, l’hanno confermata come un’artista con la ‘a’ maiuscola. Ma credete che sia finita qui? Assolutamente no! Madame, oltre ad essere la voce dei suoi singoli, è anche la protagonista indiscussa di diverse collaborazioni. A partire, quindi, da quella con Marracash. Fino a quella con i Negramaro e tanti altri ancora. Cosa sappiamo della sua vita privata? Poco e nulla! Seppure sia attivissima sul suo canale social ufficiale, non abbiamo notizie in merito.

Vero nome e retroscena sullo pseudonimo

Madame, come dicevamo precedentemente, è un nome d’arte. Quello di battesimo, infatti, corrisponde a Francesca Calearo. Ecco, ma com’è nato questo pseudonimo? Stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che sia nato per puro caso. Al momento, infatti, sembrerebbe che non ci sia nessuna motivazione dietro alla scelta di questo nome d’arte.

Noi non vediamo l’ora che si esibisca sul palco dell’Ariston. Voi?