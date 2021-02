Tra i protagonisti di Sanremo 2021 anche un duo d’eccezione: Colapesce e Dimartino presenteranno il brano “Musica leggerissima”.

Manca davvero poco all’inizio del 71esimo Festival di Sanremo: le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sono ormai ufficiali e tutto sembra essere pronto. Nonostante le tante difficoltà logistiche iniziali, l’organizzazione è ormai avviata e non ci resta che attendere il 2 marzo per scoprire cosa avranno ideato quest’anno il direttore artistico e tutta la squadra. Tra i big in gara in questa edizione 2021 della storica kermesse canora, troviamo anche Colapesce e Dimartino con il brano “Musica leggerissima”. Due cantautori ‘di razza’, con carriere straordinarie alle spalle, sia da solisti che come collaborazioni passate. Un sodalizio che affonda le sue radici dieci anni fa in Sicilia, a Mazara del Vallo. Come solista Colapesce ha pubblicato gli album “Un meraviglioso declino” nel 2012, “Egomostro” nel 2015 e “Infedele” nel 2017. Dimartino invece ha pubblicato nel 2010 “Cara maestra abbiamo perso”, nel 2012 “Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile” e poi dal 2015 al 2019 “Un paese ci vuole”, “Un mondo raro” (in collaborazione con Fabrizio Cammarata) e “Afrodite”. Pochi mesi fa, come anticipato, è uscito il loro primo album insieme, “I Mortali”, al quale ha partecipato anche Carmen Consoli nel brano “Luna Araba”. Colapesce e Dimartino sono due nomi d’arte, ma sapete come si chiamano in realtà? Scopriamolo subito!

Colapesce e Dimartino, come si chiamano in realtà e da dove derivano i loro nomi d’arte

Prima di svelarvi l’origine dei loro pseudonimi, dovete sapere che questa magnifica coppia artistica ha scritto canzoni per artisti del calibro di Luca Carboni, Malika Ayane, Emma Marrone, Guè Pequeno. Il loro primo album, “I Mortali”, è ritenuto dalla critica come uno dei migliori del 2020. Come hanno dichiarato a Fanpage, la loro vuole essere una sorta di via di mezzo tra “il cantautorato polveroso e la canzone che non dice niente”. Colapesce all’anagrafe è Lorenzo Urciullo. Nato a Solarino, in provincia di Siracusa, era il leader degli Albanopower. Successivamente è entrato nel progetto Santiago di Alessandro Raina per poi debuttare come solista nel 2010. Il suo primo album, “Un meraviglioso declino” ha vinto nel 2012 la Targa Tenco. Riguardo a Dimartino, questo pseudonimo nasce dall’unione del suo cognome: si chiama infatti Antonio Dimartino. Considerato tra i migliori cantautori del genere indie in Italia, ha fondato il gruppo dei Famelika di cui è stato anche frontman. Con il resto della band ha inciso l’album “Storie poco normali” e inaugurato concerti importanti come quelli degli Afterhours, Bisca, Meganoidi e Caparezza. Dopo la vittoria dei Famelika all’Arezzo Wave Sicilia nel 2009, l’anno successivo Dimartino decide di lanciarsi nel suo percorso da solista.

Allora, siete pronti ad ascoltare il brano che Colapesce e Dimartino porteranno sul prestigioso Teatro Ariston? Noi non vediamo l’ora di poter apprezzare ancora una volta il loro straordinario talento.