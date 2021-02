Giulio Pretelli comunica al fratello Pierpaolo una notizia clamorosa durante la diretta di stasera: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Al GF Vip le sorprese non finiscono proprio mai: in una serata già di per sé abbastanza complicata e ricca di tensioni, anche Pierpaolo Pretelli è stato colto da un incredibile colpo di scena. Il concorrente finalista originario di Maratea ha avuto un percorso all’interno della casa molto movimentato: prima l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, poi l’incontro destabilizzante con la madre di suo figlio Ariadna Romero e infine l’amore sbocciato con Giulia Salemi. Tra coloro che lo hanno sempre sostenuto e coloro che hanno contestato le sue scelte, Pierpaolo Pretelli è stato indubbiamente un concorrente fondamentale in questa edizione. Proprio stasera, il gieffino ha ricevuto una notizia clamorosa in diretta televisiva da parte del fratello. Scopriamo di cosa si tratta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

GF Vip, Giulio Pretelli l’ha appena confessato a Pierpaolo in diretta

Tra i parenti più presenti in questa edizione dello storico reality, c’è senza dubbio Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli. Nonostante il ragazzo sia stato anche contestato dal gieffino per le sue troppe presenze in tv e per alcune dichiarazioni passate sugli amori del fratello, Giulio ha voluto fare una rivelazione molto importante a Pierpaolo. Quest’ultimo ha infatti visto in puntata un suo video messaggio in cui gli ha presentato la fidanzata. Si tratta di una bellissima ragazza di 20 anni. Ma non è finita qui! Presentatosi nel giardino della Casa di Cinecittà, il minore dei Pretelli ha fatto un annuncio clamoroso: la sua fidanzata ha scoperto di essere incinta.

Una notizia del tutto inaspettata, anche in considerazione dell’età della coppia. Giulio ha appena 21 anni e la fidanzata solo 20. Qualcosa di molto simile è successo in passato anche all’ex velino di Striscia la Notizia: anche lui era molto giovane quando è nato suo figlio Leo.