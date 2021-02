Festival Di Sanremo 2021, sono risultati positivi: ballerina e tecnico rai in isolamento, cosa accade adesso.

Manca davvero poco, il Festival Di Sanremo 2021 inizierà martedì 2 marzo, e l’attesa è già alta. Un’edizione che ha destato grande caos, dato che l’emergenza sanitaria vissuta dal tutto il mondo ha portato a diverse polemiche per quanto riguarda la sua riuscita. Infatti, come ormai è noto, il pubblico non ci sarà e sono stati apportati diversi cambiamenti. Purtroppo, secondo quanto riportato da Ansa, nelle ultime ore sono risultati positivi una ballerina e un tecnico Rai: cosa succederà adesso.

Festival di Sanremo 2021, ballerina e tecnico Rai risultati positivi: cosa succederà adesso

Martedì 2 marzo andrà in onda la nuova edizione del tanto amato Festival Di Sanremo, che vede la conduzione, anche quest’anno, di Amadeus, che sarà affiancato nel corso delle serate. In questi mesi, come abbiamo già espresso, sono sorte diverse polemiche, dato che in molti avevano messo a tavolino la possibilità di evitare la realizzazione della kermesse musicale. Ma dopo varie considerazioni, è stato deciso per la sua riuscita. Ebbene, manca davvero poco, e i big in gara sono stati scelti, e bisogna ammetterlo, sono tutti eccezionali, Ovviamente, a causa dello sviluppo prepotente del coronavirus, i controlli sono perpetui. E secondo quanto riportato da Ansa, nelle ultime ore, dopo i vari controlli effettuati, una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico Rai, sono risultati positivi al test rapido. I due sono stati sottoposti al test prima di entrare, come di consueto. Dopo aver riscontrato la positività, sono stati messi in isolamento.

Già nei giorni scorsi erano risultati positivi un musicista dell’orchestra e i due gemelli Dellai. Questi ultimi hanno riscontrato tale positività una ventina di giorni fa, e sarebbero tornati negativi, e quindi, regolarmente rientrati in gara. Per quanto riguarda il caso di Moreno Conficconi, detto il Biondo, è stata smentita successivamente la sua positività al tampone rapido.