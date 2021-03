Pupo è oggi un amatissimo cantautore, e non solo, ma sapete come ha iniziato la sua lunga e brillante carriera? Non tutti lo sanno.

Lo stiamo vedendo in veste di opinionista del Grande Fratello Vip, insieme alla bellissima Antonella Elia, accompagnati dalla conduzione di Alfonso Signorini. Proprio qui, si sta facendo notare per la sua schietta eloquenza, e ovviamente per la sua spontanea simpatia. Pupo è un cantautore, paroliere, compositore e conduttore televisivo, che in questi anni ha raggiunto una popolarità immensa. E’ stato l’interprete e l’autore dei più grandi successi internazionali, come non citare Gelato al cioccolato, Su di noi, Forse e tantissimi altri ancora, sarebbe davvero difficile citarli tutti. Oggi, la sua fama è immensa, ma vi chiediamo, sapete come ha iniziato la sua carriera?

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Pupo, sapete come ha iniziato la sua brillante carriera?

Amatissimo cantautore, Pupo in questi anni ha mostrato il suo forte talento, frutto di tanto impegno e grandi sacrifici, che l’ha poi portato al successo posseduto. La sua voce ha incantato centinaia di palchi, e la sua musica è arrivata al cuore del pubblico. E’ stato l’interprete e l’autore di successi internazionali. Il suo primo album risale invece al 1976 e si intitola Come sei bella. Ma vi chiediamo, sapete come ha iniziato la sua carriera? A quanto pare, come si legge dalla sua biografia, dopo essersi sposato, ha abbandonato gli studi per il servizio militare con destinazione a Orvieto e scriverà proprio lì la sua prima canzone, ovvero Primavera, che non pubblicherà mai. Scriverà poi un’altra, intitolata allo stesso modo e che sarà pubblicata negli anni novanta. Nel settembre 1975, a venti anni, ha il suo esordio come cantautore alla Baby Records, casa discografica che gli assegna lo pseudonimo di Pupo. La sua prima canzone è intitolata Ti scriverò. E Soltanto nel 1976, come abbiamo già anticipato, esce il suo primo album.

Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, ha poi raggiunto in questi anni l’apice del successo con la sua meravigliosa musica. Il suo talento ha però abbracciato anche altri ambiti. Infatti, proprio in questi ultimi mesi, l’abbiamo visto e lo stiamo vedendo in veste di opinionista al Grande Fratello Vip, e sta conquistando i telespettatori con la sua scoppiettante personalità.