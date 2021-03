Dopo pochissime ore dalla finale del GF Vip, Dayane Mello ha rotto il silenzio: il primo messaggio social della modella brasiliana.

Proprio ieri sera, Lunedì 1 Marzo, la quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine. Dopo ben quarantaquattro puntate e poco meno di centosettanta giorni di ‘reclusione’, i Vipponi sono definitivamente usciti dalla casa più spiata d’Italia. Ad uscire vincitore, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato il simpaticissimo Tommaso Zorzi. Eppure, ciascuno dei cinque finalisti hanno, in qualche modo, vinto. A partire, quindi, da Andrea Zelletta. Fino alla bellissima Dayane Mello. Ecco, a proposito di lei, sapete che, proprio qualche ora fa, la modella brasiliana ha rotto il silenzio sul suo canale social ufficiale? A pochissime ore di distanza dalla messa in onda dell’ultima puntata, la Mello è ritornata sul suo canale Instagram. E si è lasciata andare ad un vero e proprio messaggio super emozionante. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

Dayane Mello ritorna su Instagram dopo il GF Vip: il messaggio da brividi

Sono trascorse soltanto pochissime ore da quando, dopo ben quarantaquattro puntate, la quinta edizione del GF Vip è giunta al termine, eppure Dayane Mello non ha affatto potuto fare a meno di ritornare sul suo canale social ufficiale. E, soprattutto, di scrivere un messaggio davvero da brividi. Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, lo sappiamo benissimo, è stato davvero memorabile. Con i suoi compagni di viaggio, la modella brasiliana si è divertita, ha riso, ha pianto di gioia e di dolore ed ha vissuto delle emozioni più che incredibili. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, la sua sarà un’avventura che difficilmente potrà essere cancellata. E lo testimoniano alla grande queste vere e proprie parole da brividi che la bella Mello ha scritto subito dopo la finale del GF Vip. A corredo di un breve video che la ritrae mentre cammina tra i corridoi, Dayane non ha potuto affatto fare a meno di ringraziare tutte quelle persone che, in questo lungo percorso, l’hanno supportata. A partire, quindi, dal suo incredibile staff. Fino a, com’è giusto che sia, ai suoi sostenitori.

‘Con questa avventura spero di essere riuscita a raccontarmi e raccontare la mia storia facendo capire a tutti che, forse, ogni sogno è raggiungibile a prescindere dal proprio passato’, ha iniziato a scrivere Dayane Mello a corredo di questo incantevole video. Continuando, poi, di essere sempre stata una donna libera. E che, proprio questa prerogativa, l’ha portata ad essere dov’è ora. ‘Sono sempre stata una donna libera e questa libertà mi ha permesso di arrivare dove sono ora e di raggiungere tutti i miei obiettivi’, conclude.

Un messaggio davvero emozionante, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, sottolinea ancora una volta la determinazione e la caparbietà della modella.