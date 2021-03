Festival di Sanremo 2021, Elodie incanta l’Ariston con un lungo abito rosso: tutti i dettagli del suo meraviglioso look, quanta bellezza!

Soltanto da pochissimo ha avuto inizio la seconda serata del Festival di Sanremo, esattamente la 71esima edizione. Si tratta di un festival della canzone italiana che si tiene ogni anno in Italia, appunto a Sanremo, a partire dal 1951. Il vincitore finale della competizione ottiene il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, anche se, non vi è nessun obbligo. Ebbene, anche questa sera, proprio come ieri, con la prima serata, siamo nuovamente allietati con le esibizioni degli artisti in gara, esattamente 26, di cui 13 si sono esibiti ieri e gli altri 13 adesso. Ebbene, al fianco di Amadeus, questa sera, proprio lei, l’amatissima Elodie, che sarà la co-conduttrice di questo secondo imperdibile appuntamento. L’artista è entrata in studio, scendendo le scale con tutta la sua semplicità, e mostrando la sua immensa bellezza. La cantante ha sfoggiato un look che sicuramente ha lasciato tutti senza parole. Ebbene, entriamo nel dettaglio.

Elodie incanta al Festival Di Sanremo 2021: in rosso conquista il palco

La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 ha avuto inizio; al timone Amadeus, affiancato da Rosario Fiorello. Al principio abbiamo assistito alla gara degli artisti presenti nella categoria Nuove Proposte. Un inizio davvero scoppiettante, che ha già letteralmente conquistato il pubblico. Da pochissimo, a scendere le scale, la co-conduttrice scelta per questa seconda serata, ovvero Elodie. L’artista si è mostrata in tutta la sua bellezza. Il suo look non è passato certamente inosservato, e bisogna ammetterlo, è impossibile. E’ arrivata sul palco dell’Ariston con un abito rosso scintillante, lungo e con uno spacco vertiginoso, davvero bellissimo. A quanto pare, questo incantevole vestito è firmato Versace. Non solo, a colpire i telespettatori, i grandi orecchini Bulgari, che hanno contornato il suo meraviglioso viso.

Ebbene, Elodie continua a stupirci, la sua bellezza è davvero portentosa ed elegante. In tutta la sua semplicità è giunta a Sanremo, per allietare il pubblico. Questa sera, come abbiamo anticipato, sarà la co-conduttrice di Amadeus, e sicuramente, avremo modo di vedere altri suoi look. E allora, vi è piaciuto il suo abito rosso?