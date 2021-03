Gaia Gozzi ha ‘animato’ la sigla un cartone animato: sapete quale? Non ci credereste mai.

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 ha avuto inizio ieri, martedì 2 marzo, e ha letteralmente conquistato il pubblico. Alla conduzione dell’amata kermesse musicale Amadeus, affiancato dallo showman Rosario Fiorello, e da incredibili ospiti e co-conduttrici. Il festival ha tenuto incollati milioni di italiani, pronti ad immergersi completamente nelle esibizioni degli artisti in gara. Questa sera, mercoledì 3 marzo, si è aperta la seconda serata del Festival della canzone italiana, e come sempre i colpi di scena non possono mancare. Avremo modo di assistere alle esibizioni degli altri 13 big in gara. Tra di loro anche l’amatissima Gaia Gozzi, vincitrice di Amici, edizione diciannovesima. Ebbene, l’artista è oggi amatissima, ma sapete che nel 2017 ha animato la sigla di un cartone animato?

Gaia Gozzi a Sanremo 2021: sapete che ha ‘animato’ la sigla di un cartone animato?

L’abbiamo conosciuta grazie alla sua partecipazione ad Amici, dove soltanto l’anno scorso ha vinto la diciannovesima edizione. Anche se, prima ancora, è stata concorrente alla decima edizione di X-Factor, entrando a far parte del team di Fedez. Qui si classifica seconda. Ebbene, in questo ultimo anno, Gaia ha raggiunto un successo straordinario. Ma non tutti sanno questo particolare dettaglio che riguarda la sua carriera. Ebbene, l’artista nel 2017 è stata la voce della sigla del cartone animato Miraculous, insieme al collega Briga. Eravate a conoscenza di questo particolare?

Proprio così, Gaia nella sua carriera, nonostante la giovane età, ha raccolto tantissimi successi. La sua voce ha conquistato letteralmente tutti. Forte e grintosa, ha scalato le classifiche musicali. La sua partecipazione al Festival Di Sanremo 2021, è stata annunciata a dicembre del 2020, e in gara porterà il brano Cuore Amaro. Sicuramente, ancora una volta, l’artista conquisterà l’apprezzamento del pubblico.