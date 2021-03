Malika Ayane è una delle ventisei cantanti in gara a Sanremo 2021, ma quali sono esattamente le sue origini? Non tutti le conoscono.

Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Proprio stasera, Venerdì 5 Marzo, andrà in onda la semifinale, durante la quale è previsto l’ultimo atto della sfida delle Nuove proposte, e l’esibizione dei ventisei big in gara. E domani, Sabato 6 Marzo, invece, andrà in onda la puntata finale. Al termine della quale, come ben sapete, ne verrà decretato il vincitore. Tra questi ventisei cantanti in gara, come ben sappiamo, c’è anche lei: Malike Ayane. Per niente sconosciuta al pubblico italiano e, soprattutto, all’emozione del palco dell’Ariston, la cantante sta facendo incantare ed emozionare tutti con il suo singolo. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata. E del suo attuale compagno. Ecco. Ma conoscete, ad esempio, le sue origini? Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Conoscete le origini di Malika Ayane?

Malika Ayane, senza alcun dubbio, è una delle voci più seguite ed amate della musica italiana. Pubblicato il primo album nel lontano 2008, la cantante è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, a conquistare davvero tutti. Tanto è vero che, ancora adesso, decanta di una carriera davvero incredibile. E, soprattutto, di un clamore più che assoluto. Ecco, ma in attesa di scoprire se sarà lei la vincitrice di questo settantunesima edizione del Festival di Sanremo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? In particolare, dato il suo nome e cognome per niente italiano, siete curiosi di conoscere le sue origini? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che le origini di Malika Ayane sia ‘miste’. A che cosa facciamo riferimento? Da quanto si legge, sembrerebbe che sia padre abbia origini marocchine. E che sua madre, invece, abbia origini italiane.

Da padre marocchino e madre italiana, Malika Ayane ha proprio queste origini. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: voi lo sapevate?