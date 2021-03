Dayane Mello sarà una delle ospiti della puntata di domani di Verissimo: la spiazzante confessione della modella su Rosalinda.

Terminata l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, alcuni dei suoi protagonisti indiscussi saranno ospiti della puntata di domani, Sabato 5 Marzo, di Verissimo. È proprio nello studio con Silvia Toffanin che alcuni degli ex vipponi si lasceranno andare a delle dichiarazioni davvero spiazzanti. Il primo, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato Tommaso Zorzi. Per la prima volta in assoluto, infatti, il vincitore della quinta edizione del reality ha espresso la sua opinione su alcune delle sue ex compagni di viaggio. E, vi assicuriamo, su alcune non ha affatto frenato la sua sincerità. Non è stata da meno, però, Dayane Mello. Reduce dall’esperienza televisiva classificandosi al quarto posto, la modella brasiliana ha avuto modo di potersi raccontare senza alcun tipo di filtro. A partire, quindi, dal tragico lutto da cui è stata colpita fino al suo rapporto con Rosalinda, la bellissima Dayane ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Scopriamo insieme le sue parole.

Dayane Mello a Verissimo, l’inaspettata confessione su Rosalinda: le sue parole

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Dayane Mello, com’è giusto che sia, non ha affatto potuto fare a meno di affrontare diversi argomento. A partire, quindi, dal tragico lutto da cui è stata colpita diverse settimane prima della fine del programma. Fino al rapporto con Rosalinda. Sappiamo benissimo che tra le due gieffine, sin dal loro ingresso, si è instaurato un rapporto davvero unico. Rapporto che, soprattutto dopo l’avvicinamento dell’attrice siciliana ad Andrea Zenga, è andato ad incrinarsi. Fino a giungere ad un punto di svolta quando, inaspettatamente, la modella brasiliana ha deciso di nominarla, determinando la sua eliminazione. Come sarà andata a finire tra di loro? Purtroppo, sappiamo che le cose non si sono risolto tra di loro. E sembrerebbero confermarlo anche le parole della Mello. Proprio in merito alla Cannavò e all’innamoramento rivelato in confessionale, la modella brasiliana ha detto: ‘Non si trattava di amore’.

‘Nei primi due mesi io per lei ho provato dei sentimenti molto forti, che non ho voluto però esprimere in una maniera più espansiva perché avevo tanta paura’, ha continuato a dire Dayane Mello a Verissimo. Come la prenderà Rosalinda?