Sanremo Giovani 2021: chi è il vincitore delle Nuove Proposte della 71 esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Si tratta della 71 esima edizione della kermesse canora più famosa del nostro Paese. Oltre all’esibizione di tutti e 26 big in gara, c’è la super finale delle Nuove Proposte. Ed è proprio con i brani dei quattro finalisti delle Nuove Proposte che si è aperta la serata. I giovani in gara sono stati presentate dal direttore d’orchestra Beatrice Venezi, già presente nella giuria di AmaSanremo. I finalisti sono Davide Shorty col brano Regina, Folcast con Scopriti, Gaudiano con Polvere da Sparo e Wrongonyou con Lezioni di volo. Chi è riuscito a salire sul gradino più alto del podio? Scopriamolo insieme!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Sanremo Giovani 2021: chi ha vinto la categoria Nuove Proposte

Questa sera, venerdì 5 marzo 2021, è in onda su Rai Uno la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo numero 71. Un serata dove risentiremo finalmente tutte e 26 le canzoni in gara dei Big, dopo la serata dedicata alle cover. Prima, però, abbiamo riascoltato le quattro canzoni presentate dai finalisti delle Nuove Proposte. Questa sera, infatti, Amadeus ha annunciato il vincitore dei ‘Giovani’. Ebbene, questa la classifica delle tre giurie: al quarto posto Wrongonyou, al terzo posto Folcast, al secondo posto Davide Shorty e il vincitore è Gaudiano! Visibilmente emozionato, il cantante ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e nello specifico al suo papà, scomparso due anni fa.

Oltre al premio del vincitore, Amadeus e Beatrice Venezi hanno annunciato altri due prestigiosi riconoscimenti. Si tratta del Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa che è andato a Wrongonyou, mentre il premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa è stato aggiudicato da Davide Shorty.

Continua la gara dei Big

Dopo la parentesi dedicata ai Giovani, si inizia con la gara dei Big. Che, per la prima volta, si esibiranno tutti e 26 cantando i propri brani. Una serata ricca di emozione e ricca di sorprese. A votare, questa sera, sarà la sala stampa e la classifica di questa sera si sommerà a quella delle altre serate. Come finirà? Manca sempre meno alla finalissima. Chi vincerà questa edizione del Festival di Sanremo 2021?