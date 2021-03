A Sanremo 2021 andrà in onda la finale dei quattro giovani talenti in gara, chi è Davide Shorty? Fidanzata, Instagram e dove l’abbiamo visto.

Continua alla grande questa nuova ed incredibile edizione di Sanremo 2021. Domani, Sabato 6 Marzo, andrà in onda la finale. Alla fine della quale, come ogni gara che si rispetti, verrà decretato il suo vincitore. In attesa di scoprire, però, chi dei 26 big in gara riuscirà a trionfare, questa sera, Venerdì 5 Marzo, andrà in onda l’ultimo atto della ‘sfida’ tra i quattro giovani che sono riusciti a giudicarsi la finale delle ‘Nuove Proposte’. Nel corso delle prime due puntate di Sanremo, infatti, abbiamo visto gli otto giovani cantare sul palco dell’Ariston il loro singolo. Soltanto quattro, però, sono riusciti ad aggiudicarsi la finale. Tra questi, c’è anche il giovanissimo Davide Shorty. Ecco, ma cosa occorre sapere su di lui? In attesa di scoprire se sarà lui o, purtroppo, gli altri suoi ‘sfidanti’ a vincere il titolo di vincitore delle Nuove Proposte, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Siete nell’articolo giusto! Di seguito, infatti, non soltanto vi forniremo qualche informazione in più sulla sua vita privata, sul suo canale Instagram e sulla sua carriera, ma vi diremo anche dove e quando l’abbiamo già visto in tv.

Chi è Davide Shorty di Sanremo 2021: Instagram e fidanzata

Davide Shorty si contenderà il titolo di vincitore della sezione ‘Nuove Proposte’ a Sanremo 2021. Sul palco dell’Ariston con il suo singolo ‘Regina’ ha letteralmente conquistato il pubblico italiano. Che, proprio nel corso della seconda serata, ha deciso di votarlo. Facendolo, quindi, passare alla fase finale della ‘gara’. Sarà lui il vincitore? Al momento, non lo sappiamo. Fatto sta che, in attesa di scoprirlo, è bene scoprire ogni cosa su di lui. A partire, quindi, dalla sua vita privata. Fino al suo canale Instagram. Siete pronti? Ebbene. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il simpaticissimo siciliano, perché è proprio a Palermo che è nato, sia single. Sul suo canale Instagram, seppure sia molto attivo, seguitissimo e ricco di scatti fotografici personali, non siamo riusciti a carpire nulla sul suo status sentimentale. Sarà fidanzato? Oppure, è ancora in attesa di trovare l’anima gemella? Al momento, non possiamo darvi nessuna risposta certa.

Dove l’abbiamo già visto?

Ancora prima di approdare sul palco di Sanremo 2021, quindi, avevamo già visto Davide Shorty sul piccolo schermo? Assolutamente si! E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento al suo percorso a Sanremo Giovani. Che, ovviamente, ne ha determinato la vittoria. E il passaggio diretto alla settantunesima edizione del Festival. Ma a molto altro ancora. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che il simpaticissimo siciliano sia stato concorrente della nona edizione di X-Factor. Era esattamente il 2015, infatti, quando il giovanissimo Davide si presentò sul palco del famoso talent di Sky. E riuscì a conquistare tutti. Stesso discorso anche stasera? Glielo auguriamo!

Cosa ci dite voi? Avete già un vostro preferito tra le Nuove Proposte?