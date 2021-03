Ospite domani 6 marzo a Verissimo, Cristina Marino ha annunciato le imminenti nozze con l’attore Luca Argentero, conosciuto nel 2015.

Sono diventati genitori di una splendida bambina lo scorso mese di maggio: Cristina Marino e Luca Argentero sono ora pronti a compiere il passo decisivo, quello delle nozze. L’amatissima coppia sta quindi per rendere felici i fan suggellando l’amore che li unisce ormai da tempo e che ha dato come frutto una splendida figlia, Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020. Pubblicando una storia su Instagram, la bella Cristina ha comunicato che il matrimonio con l’attore torinese è imminente. Domani, nel salotto di Silvia Toffanin, conosceremo tutti i dettagli sui preparativi per quel giorno ormai prossimo. Ma quando è prevista la cerimonia? Ecco cosa ha svelato la Marino.

Verissimo, annunciate le nozze di Cristina Marino e Luca Argentero: qual è la data

Sul popolare social network, la Marino aveva annunciato: “Sarà una cosa molto semplice, Covid permettendo. Sarà una festa d’amore semplicissima. La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati. Non condividerò molto perché come sapete siamo molto discreti e ci piace che le cose private rimangano tali”. Non solo, Cristina si era mostrata anche in compagnia della sua wedding planner: “Che io mi sposi è evidente, che abbia scelto una più pazza di me per farlo ancora di più”, scherzava nel video. Ai microfoni di Verissimo, Cristina ha spiegato tutta la faccenda nel dettaglio: ha raccontato infatti che lei e il suo compagno avevano deciso di convolare a nozze durante la gravidanza con una cerimonia senza preavviso. Tale progetto però è stato rimandato a causa del lockdown dello scorso anno. Ora, la splendida coppia ha intenzione di sposarsi prima dell’estate, quindi tra pochi mesi. Lo faranno con una festa molto riservata, con pochi invitati. “Mi piacerebbe una cerimonia intima, non in grande, con poche persone. Una festa d’amore insieme alle persone che hanno condiviso il nostro percorso”, ha spiegato l’attrice.

Che dire, congratulazioni per la splendida notizia!