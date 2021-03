Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 6 Marzo: in studio saranno presenti alcuni degli ex concorrenti del GF Vip.

Silvia Toffanin torna con le sue poltrone e le sue interviste ricche di emozioni. Questo sabato, 6 Marzo, Verissimo avrà un quid in più. Infatti, saranno in studio tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. I gieffini saranno pronti a raccontarsi, ma soprattutto a confessare le loro emozioni dopo l’uscita dalla casa e retroscena inediti mai svelati.

Tommaso Zorzi sarà protagonista della sua prima intervista da vincitore. Le sue doti da showman gli hanno fatto conquistare il podio e ora ascolteremo le emozioni che ha provato in casa e soprattutto del suo innamoramento per Francesco Oppini. Emozionante sarà la réunion “Zorzando”, infatti ci sarà anche Stefania Orlando, terza classificata che racconterà il suo rapporto con Tommaso dentro la casa e le sensazioni vissute tornando da suo marito e dai suoi genitori. Ma non è finita qui, a confessarsi di fronte alla Toffanin ci saranno altri gieffini.

Anticipazioni Verissimo 6 Marzo: le verità degli ex concorrenti del gf Gf Vip

Nel salotto delle confessioni ci saranno anche altri ex inquilini del Gf Vip. A completare il podio sarà presente in studio anche Pierpaolo Pretelli, secondo classificato. Che si metterà a nudo, parlando del rapporto con il figlio e la gioia provata riabbracciandolo, una volta uscito dalla casa. Ma anche del suo amore per Giulia Salemi con la quale ha iniziato una love story dentro la casa. Sapremo nei dettagli come vivono fuori la loro relazione. E le emozioni continuano con Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta.

Dayane racconterà del suo legame con Rosalinda in casa. Scopriremo insieme se era vero amore e soprattutto com’è la situazione attualmente, ma non mancherà la parentesi dolorosa per la perdita di suo fratello.

Verissimo: gli amori fuori dalla casa del Gf Vip

Zelletta invece sarà in studio con la sua Natalie e parlerà della mancanza dalla sua amata, ma soprattutto i sentimenti che i due provano adesso, una volta che si suono riuniti. Ma non sono i soli ad essere innamorati più che mai. Infatti in studio ci sarà anche Rosalinda che racconterà i dettagli della sua storia con Zenga fuori dalla casa.

I due sembrano non staccarsi mai e vivono la loro storia ogni giorno sempre più affiatati. Avrà portato la famosa chiave a Giuliano? Beh, lo sapremo soltanto oggi alle 16.00 su Canale 5.