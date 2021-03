Andrà in onda stasera 7 marzo la terza puntata della fiction ‘Lolita Lobosco’: anche stavolta una guest star d’eccezione, indovinate chi è.

‘Le indagini di Lolita Lobosco’ è già arrivata al suo terzo appuntamento. La fiction interpretata dalla bravissima Luisa Ranieri e da un cast davvero strepitoso continua a ottenere grandi risultati in termini di ascolti. Come c’era da aspettarsi dato il calibro dei protagonisti e il talento di Luisa Ranieri, Lolita Lobosco convince sempre di più nei panni del vicequestore di Bari. Tra misteri e colpi di scena, ogni appuntamento con la serie è un successo, che sicuramente la l’episodio di questa sera, 7 marzo, non sarà da meno. Vediamo quindi cosa accadrà e soprattutto quale guest star avremo il piacere di vedere proprio nella puntata che andrà in onda su Rai 1 tra poche ore.

Lolita Lobosco, chi sarà la guest star nell’episodio di stasera

L’episodio di Lolita Lobosco di questa sera si intitola ‘Spaghetti all’assassina’ ed è ispirato all’omonimo romanzo di Gabriella Genisi. Al sentire delle grida provenienti dalla strada, la bella detective scopre che nel ristorante accanto alla sua abitazione è avvenuto un omicidio. Il cuoco Geppino Schirione, famoso per i sui ‘spaghetti all’assassina’, è stato ucciso e si dovrà indagare a fondo nella sua vita per scoprire la verità. Come in ognuna delle puntate, anche stasera ad impreziosire il cast ci sarà una guest star davvero incredibile. Si tratta di Raz Degan, un attore dalla bellezza straordinaria e molto simpatico, che nella fiction interpreta il ruolo di Benallal Matou. Una partecipazione che farà felici moltissimi fan: l’ex modello, attore e regista israeliano ha alle spalle una carriera davvero formidabile: indossatore di fama internazionale, Raz Degan ha posato per le copertine di riviste importantissime come Vogue, Cosmopolitan, Glamour. Qui in Italia lo abbiamo conosciuto negli anni Novanta con le pubblicità del bagno schiuma Pino Silvestre e dell’amaro Jägermeister.

Insomma, siamo proprio curiosi di vedere il bellissimo Degan davanti alla macchina da presa. Siamo certi che non deluderà nessuno.