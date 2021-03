Dopo la finale di ieri sera, Amadeus annuncia la sua idea per il Festival di Sanremo: clamorosa novità, dovrebbe accadere in estate.

E’ stata un’edizione sui generis quella del Festival di Sanremo 2021, con una doppia dose di imprevisti data la preoccupante situazione sanitaria causata dall’emergenza Covid. L’assenza del pubblico in teatro si è fatta sentire, soprattutto dai conduttori: a tal proposito, Fiorello ha confessato che quei primi minuti di esibizione non sono stati affatto facili per un mattatore come lui, abituato da sempre al confronto diretto con la platea. Come dimenticare il caso Irama, che ha dovuto rinunciare a cantare dal vivo dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al virus? Insomma, un’edizione certamente inedita, con problemi che solo l’anno scorso non avremmo neanche immaginato. Nonostante le difficoltà è stata comunque un’edizione riuscita. Spunta in queste ore una clamorosa novità su proposta di Amadeus: se dovesse andare in porto dovrebbe accadere in estate. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sanremo, la proposta di Amadeus: avverrebbe in estate

Amadeus e Fiorello, per la seconda volta al timone della manifestazione, hanno fatto sapere in conferenza stampa che non ci sarà per loro una tripletta. “Ringrazio Salini per la proposta ma al momento l’idea è quella di fermarci noi un attimo e poi se la Rai lo desidera e il pubblico lo desidera ovviamente si ritrova l’energia, la voglia, la forza e l’idea, perché tutto nasce dall’idea… A Sanremo ci si lavora un anno ma questo Sanremo è come fossero stati due”, ha detto Amadeus. Ci sarebbe però un’idea lanciata proprio dallo stesso conduttore stamattina durante la conferenza stampa di chiusura. Si tratta di qualcosa che potrebbe realizzarsi in estate. “Mi sono spinto a proporre per i primi di luglio un Sanremo estate: una festa estiva che abbia il marchio del festival e dell’estate, come si faceva anni fa. Per ritrovare un momento di normalità finalmente”. Come ha fatto notare il celebre presentatore, un evento del genere aiuterebbe non poco la città di Sanremo, a cominciare dalle tante attività come bar, ristoranti e alberghi.

Sarebbe indubbiamente una splendida idea in considerazione del periodo drammatico in corso.