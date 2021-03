E’ arrivata la conferma: Pippa Middleton è in attesa di un secondo figlio. A rivelarlo sua madre Carole in un’intervista a Good Housekeeping.

Un altro membro sta per aggiungersi alla famiglia reale britannica, protagonista proprio in queste ore di un vero terremoto. Ricordiamo infatti che questa sera, lunedì 8 marzo, andrà in onda nel Regno Unito la scioccante intervista dei Duchi di Sussex, Harry e Meghan. Come dicevamo, la Royal Family sta per arricchirsi di un nuovo elemento: parliamo del secondo figlio in arrivo di Pippa Middleton. Sì, perché quella che finora era stata solo un’indiscrezione lanciata lo scorso dicembre dal magazine Page Six, ora è diventata una meravigliosa realtà. La sorella minore di Kate è sposata dal 2017 con James Matthew: la coppia ha già dato alla luce un bambino, Arthur Michael William nel 2018. Secondo la rivista Page Six, la bella famigliola starebbe per acquistare una grande tenuta nella campagna del Berkshire. Viene quindi spontaneo chiedersi se stavolta si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Vediamo quali sono state le dichiarazioni della madre di Pippa per capirne un po’ di più.

Pippa Middleton, secondo figlio in arrivo: le parole della madre non lasciano dubbi

L’intervista rilasciata a Good Housekeeping da Carole, madre di Kate e Pippa Middleton, ha dato finalmente ufficialità alla notizia: “Spero di vedere la mia famiglia più di quanto ho potuto fare l’anno scorso, incluso, ovviamente, il mio nuovo nipote”. Per ora il sesso del nascituro non è noto, mancando ancora tra l’altro la conferma di Pippa sulla gravidanza. Meghan ed Harry nella chiacchieratissima intervista ad Oprah Winfrey hanno annunciato di aspettare una bambina, chissà che non valga lo stesso anche per la sorella di Kate e suo marito. Insomma, George, Charlotte e Louis avranno un altro cuginetto o una cuginetta?

In attesa di notizie più certe, facciamo i nostri migliori auguri alla coppia.