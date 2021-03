Tommaso Zorzi fa chiarezza sull’indiscrezione circolata nelle ultime ore su un possibile ruolo da giudice al serale di Amici: ecco la verità.

Ha appena vinto la quinta edizione del GF Vip e fuori dalla casa più spiata d’Italia è stato inondato d’affetto. Tommaso Zorzi si conferma un personaggio amatissimo e non solo dai giovani. Eclettico, carismatico, dotato di proprietà di linguaggio, brillante e iconico, l’influencer milanese ha saputo dimostrare tutto il suo talento da perfetto showman durante il suo percorso nel reality di Canale 5. Il pubblico, letteralmente in visibilio per il 25enne, continua ad amarlo e sostenerlo in questi giorni post vittoria. In molti si chiedono quali saranno le prossime tappe professionali della carriera di Zorzi perché, diciamolo, un talento così non si vede tutti i giorni. Cominciano a farsi strada alcune voci, come quella circolata in queste ore circa un suo ipotetico impegno nel programma Amici di Maria De Filippi. E’ stato però lo stesso Tommaso a chiarire la faccenda. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Tommaso Zorzi, spunta la verità sull’ipotetica partecipazione al serale di Amici

La clamorosa indiscrezione era stata lanciata dal Messaggero il quotidiano aveva infatti ipotizzato per Tommaso Zorzi un ruolo da giudice del serale di Amici, celebre talent show condotto da Maria De Filippi e targato Mediaset. Ricorderete sicuramente che, proprio al GF Vip, Tommaso aveva ricevuto una sorpresa dalla conduttrice. Per il giovane rampollo milanese, che sogna di lavorare in tv, la moglie di Maurizio Costanzo rappresenta un vero idolo, come più volte ha dichiarato. La notizia era rimbalzata molto velocemente su vari siti e sui social, ma a smentire tutto ci ha pensato lo stesso ex gieffino. Tramite una storia su Instagram, Zorzi ha infatti chiarito dicendo di non essere stato convocato per il serale di Amici. Con la sua solita ironia, il vincitore del GF Vip ha scritto: “Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di ‘Amici’. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!”.

Insomma, dalla De Filippi per ora ancora nessuna proposta, ma siamo certi che per Zorzi si apriranno porte davvero favolose.