Greta Scarano è una delle più famose ed apprezzate attrice, spunta un inedito retroscena su di lei: non l’avreste mai immaginato.

È una delle più grandi attrici di sempre, Greta Scarano. Nata a Roma il 27 Agosto del 1983, la simpaticissima e bellissima attrice decanta di un carriera davvero incredibile. Iniziati a muovere i primi passi nel mondo della recitazione intorno al 2003 e 2004, anni in cui si iscrive in una scuola di teatro nella Capitale, Greta fa il suo debutto come attrice qualche anno dopo. Non soltanto, infatti, è protagonista indiscussa di diversi spettacoli teatrali in Italia, ma prende parte anche a numerosi cortometraggi e videoclip. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. A partire, quindi, dalla sua prima apparizione nella soap opera napoletana, ‘Un posto al sole’, fino alla sua apparizione ne ‘Il metodo Catalanotti’, titolo dell’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano, l’attrice romana vanta di un curriculum impressionante. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata. Senza alcun dubbio, però, davvero in pochissimi di voi sono a conoscenza di un retroscena davvero inedito sulla sua vita. Di che cosa parliamo? Scopriamolo.

Greta Scarano, l’inedito retroscena del passato: l’avreste mai immaginato?

La carriera di Greta Scarano, come dicevamo precedentemente, è davvero immensa. Non soltanto, infatti, l’attrice romana vanta la partecipazione di diversi cortometraggi e videoclip, ma è stata anche la protagonista indiscussa di numerosi film cinematografici e serie televisivi. Recentemente, ad esempio, l’abbiamo vista ne ‘Il Nome della Rosa’ oppure ne ‘Speravo de morì prima’, la serie televisiva incentrata sulla vita di Francesco Totti, ma in realtà l’attrice romana vanta di un curriculum davvero impressionante. Sapete che, però, questa non è assolutamente l’unica ‘dote’ dell’attrice? Si, avete letto proprio bene: oltre ad essere famosissima per i ruoli interpretati, sembrerebbe che la Scarano abbia studiato anche musica. Lo avreste mai immaginato? In fondo è proprio così. Stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che Greta, ancora prima di intraprendere definitivamente la carriera da attrice, abbia iniziato anche a studiare musica. Ed, in particolare, batteria e percussioni per circa tre anni. E che poi, abbinato ad essi, abbia aggiunti anche quelli legato al canto. Insomma, un retroscena davvero inedito, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, sottolinea ancora di più quanto l’attrice romana sia un’artista a trecentosessanta gradi. Non soltanto, quindi, perfetta interprete, ma anche cantante e musicista. Insomma, cosa si vorrebbe di più dalla vita?

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di questo retroscena su Greta Scarano? È una vera e propria star, siete d’accordo?