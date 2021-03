L’ex amatissima e bellissima Miss Italia è diventata mamma per la prima volta, splendido annuncio a sorpresa: gioia immensa.

Sembrerebbe proprio che sia iniziato davvero alla grande questo mese di Marzo per alcune donne dello spettacolo. E il motivo è davvero semplice: proprio ieri, Martedì 8 Marzo, sia Ludovica Valli che Giorgia Lucini, entrambe ex protagoniste di Uomini e Donne, sono diventate mamme. Rispettivamente per la prima e seconda volta, le due ex troniste del famosissimo dating shoew di Maria De Filippi hanno messo al mondo i loro bebè. Le belle notizie, però, non sono affatto finite qui. Anche l’ex bellissima e famosissima Miss Italia è diventata mamma ieri. E a darne prontamente notizia sul suo canale social ufficiale, è stata proprio la diretta interessata. Dapprima attraverso una storia Instagram ed, in seguito, con un emozionantissimo post condiviso sulla pagina social ufficiale, la conduttrice televisiva ha annunciato al suo pubblico di essere diventata mamma per la prima volta del piccolo Alessandro. Ecco, ma di stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’ex Miss Italia è diventata mamma di Alessandro: splendida notizia

Una vera e propria splendida notizia, quella che, pochissime ore fa, l’ex Miss Italia ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Proprio nel giorno dedicato alle donne, ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta del piccolo Alessandro. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene, se vi diciamo Claudia Andreatti? Ebbene si, avete letto bene: è proprio lei l’ex Miss Italia, attualmente bravissima e famosissima conduttrice televisiva, ad aver annunciato la nascita del suo primogenito. ‘7 magici e meravigliosi giorni di Te Alessandro Andrea e della Famiglia che abbiamo tanto desiderato e realizzato!’, ha scritto la bella Claudia a corredo di un dolcissimo post che ritrae la mamma del piccolo Alessandro. Una notizia davvero splendida, come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso gioiosi tutti i suoi sostenitori. In un vero e proprio batter baleno, infatti, il post in questione è stato subissato di congratulazioni ed auguri.

Congratulazioni, cara Claudia. E tantissimi auguri per la vostra famiglia!