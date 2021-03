Nathalie Guetta è un’apprezzatissima ed amatissima attrice di origini francesi, ma sapete chi è il suo ex marito?

È la bellissima e simpaticissima Natalina in ‘Don Matteo’, Nathalie Guetta. Eppure, oltre a questo magnifico ruolo, l’attrice decanta di un successo davvero clamoroso. Nata a Parigi il 9 Settembre del 1958, la simpaticissima Nathalie intraprende immediatamente la carriera all’interno del mondo dello spettacolo. Non soltanto, infatti, a 16 anni lascia la spettacolare capitale francese per intraprendere il cammino da artista circense, ma molto presto decide di trasferirsi in Italia. Ed è proprio qui che inizia a cavalcare l’onda del successo. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Dal punto di vista professionale, lo sappiamo benissimo, Nathalie conquista tutti per la sua simpatia, ma dal punto di vista privata, invece, cosa sappiamo? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la Guetta sia stata sposata. Attualmente, è single, sia chiaro. Nel passato, però, è convolata a nozze. Ecco, ma chi è, quindi, il suo ex marito? Scopriamo insieme ogni cosa.

Nathalie Guetta, chi è il suo ex marito?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che, attualmente, la simpaticissima Nathalie Guetta sia single. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata pregressa? Ebbene. Sembrerebbe che l’attrice francese sia stata sposata con un ragazzo più giovane di lei di circa diciassette anni. Si, avete letto proprio bene: sembrerebbe essere così. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo dell’ex marito della Guetta? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il giovane uomo che abbia fatto battere il cuore della simpaticissima Nathalie sia cubano. E che si chiami Yudiel Sanchez. Di lui, purtroppo, abbiamo davvero pochissime notizie. Fatto sta che, da quanto si legge, sembrerebbe che i due si siano conosciuti nel 2007 ai Caraibi. E che lui, appena ammirata la bellezza delle Guetta, se ne sia perdutamente innamorato. Tanto da corteggiarla alla vecchia maniera per giorni e giorni. I due, poi, si sono sposati. Ma, dopo circa cinque anni e mezzo dal loro ‘si’, si sono detti addio.

E voi sapevate proprio tutto dell’ex marito di Nathalie Guetta?