Anticipazioni Uomini e Donne, mercoledì 10 marzo: arriva il bacio inaspettato; cosa accadrà nella puntata in onda oggi.

Tutto pronto per una nuova, ricchissima, puntata di Uomini e Donne. Da ormai tantissimi anni, la trasmissione di Maria De Filippi è un appuntamento fisso per i telespettatori, che si emozionano con le storie d’amore nate in tv. Come quella tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che si è conclusa con un bellissimo lieto fine, andato in onda proprio nella puntata di ieri. Una scelta vera e propria per la coppia del trono Over, con tanto di sedie rosse al centro dello studio e pioggia di petali. Dopo il turbolento percorso a Uomini e Donne, la coppia è pronta a viversi il sentimento fuori dal programma, a telecamere spente. Ma dopo le grandi emozioni di ieri, cosa accadrà nella puntata di oggi, mercoledì 10 marzo? Scopriamolo insieme!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anticipazioni Uomini e Donne, mercoledì 10 marzo:

Alle 14 e 45 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e, come sempre, sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Come specificato più volte, non esistono anticipazioni ufficiali delle puntate, poiché queste sono registrate diversi giorni prima e vengono trasmesse dopo un bel po’. Proviamo, però, a capire cosa potrebbe andare in onda oggi 10 marzo. Dopo l’emozionate lieto fine tra Roberta e Riccardo, si passerà al Trono Classico e, nello specifico, a Massimiliano. Il giovane tronista avrà un confronto con Vanessa, la corteggiatrice col quale è uscito più di una volta, ma che ha deciso di non portare in esterna: la ragazza chiede spiegazioni, cosa accadrà? È uscito invece con Costanza, col quale si trovato molto bene, confidandosi e sentendosi a proprio agio.

Anche oggi, però, dovrebbe esserci il capitolo Trono Over! In particolare, i riflettori saranno puntati su Luca, nuovo cavalieri, presentatosi qualche puntata fa. Ebbene, il nuovo arrivato ha iniziato varie conoscenze: Angela, Elisabetta e Federica sono le dame con cui sta interagendo. Con una, però, il cavaliere è già uscito, ed è scappato già il bacio! Si tratta di Angela! Luca è uscito anche con Federica, con cui però non è accaduto nulla; con Elisabetta non si sono ancora incontrati. Insomma, una puntata tutta da vivere quella di oggi. Appuntamento alle ore 14 e 45 su Canale 5. Uomini e Donne vi aspetta!