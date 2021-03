Carolina Crescentini è una famosissima attrice, ma cosa sappiamo sui suoi genitori? Il lavoro che facevano: non tutti lo sanno.

I primi passi nel mondo della recitazione Carolina Crescentini li ha iniziati a fare davvero da giovanissima. Appena conseguito il diploma ed essersi iscritti all’università, la bellissima romana ha deciso di intraprendere la carriera da attrice. E, da quel momento, non ha mai più spesso. Dapprima come attrice teatrale, la Crescentini si è fatta facilmente amare ed apprezzare anche sul piccolo e grande schermo. Impossibile, infatti, dimenticare il ruolo di Azzurra interpretato ne ‘Notte prima degli esami’ con Nicolas Vaporidis, che tra l’altro le ha fatto prendere una drastica decisione, oppure i suoi personaggi in Mare Fuori o tantissime altre serie televisive. Ecco, ma tralasciando questo aspetto professionale, che sicuramente è noto a tutti, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Carolina Crescentini in quanto persona? Sappiamo che, dal 2019, è felicemente sposata con Francesco Motta. Ma cosa occorre sapere su di lei? Vi siete mai chiesti, ad esempio, dei suoi genitori e, soprattutto, che lavoro facevano? Ebbene, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Carolina Crescentini, che lavoro facevano i suoi genitori? Non tutti lo sanno

Cosa sappiamo della sfera privata di Carolina Crescentini? Certo, dal punto di vista professionale, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Iniziati a muovere i primi passi nel mondo della recitazione davvero da giovanissima, molto presto l’attrice romana ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Tanto da arrivare ad essere, in un vero e proprio batter baleno, una delle attrici più amate ed apprezzate di tutto lo spettacolo italiano. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente su di lui? Tralasciando, quindi, la sfera professionale e sentimentale, cosa occorre sapere? Vi siete mai chiesti, ad esempio, chi fossero i genitori della Crescentini? E, soprattutto, che lavoro facessero? Come attrice, è davvero superlativa. Ecco, ma è una dota di famiglia? Per meglio dire, anche la mamma e il papà di Carolina hanno una carriera all’interno del mondo dello spettacolo? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la risposta sia negativa. Nel senso che, da come si legge, sembrerebbe che i genitori di Carolina Crescentini non sia affatto presenti all’interno dello stesso mondo della loro figlia, ma che invece abbiano intrapreso un’altra strada. A che cosa facciamo esattamente riferimento? Purtroppo, non abbiamo alcuna notizia specifica. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che la mamma e il papà dell’attrice romana siano stati, o forse lo siano ancora adesso, dei commercianti.

Insomma, questo è proprio il caso di dirlo: Carolina Crescentini ha proprio il talento nel sangue. Siete d’accordo?