Sergio Albelli è un attore italiano molto conosciuto al pubblico italiano, ma chi è realmente? Scopriamo insieme tutto ciò che riguarda la sua vita e carriera.

Attore toscano molto amato, Sergio Albelli è un uomo dallo sguardo misterioso e il fascino carismatico. Il pubblico lo conosce soprattutto per aver interpretato diverse fiction, ma è stato protagonista anche di pellicole cinematografiche. Di recente, lo abbiamo visto nei panni di Andrea in Made in Italy, una figura cinica e spietata del mondo della moda. È Viceredattore della rivista “appeal” di cui gli interessa soltanto il lato monetario. Ma i fan dell’affascinante attore saranno lieti di sapere che stasera lo rivedremo sul piccolo schermo, stavolta sulla Rai, nella fiction “La bambina che non voleva cantare”, qui andrà a interpretare la vita della grande cantante Nada. Lo rivedremo, quindi, in tv nelle vesti di Gino, il padre di Nada che faceva il clarinettista. Ad affiancarlo nelle scene, oltre chiaramente alla protagonista Tecla, ci sarà Carolina Crescentini che interpreterà il ruolo di moglie depressa. Lo abbiamo quindi conosciuto nelle vesti di altri personaggi, ma chi è nella realtà Sergio Albelli? Siete curiosi di scoprilo? Conosciamolo insieme.

Sergio Albelli: biografia, carriera e filmografia

Sergio Albelli è un attore toscano nato il 5 Ottobre del 1965 a Pescia, in provincia di Pistoia in Toscana. La sua carriera come attore esordisce al teatro, quando nel 1989 si diploma con il massimo dei voti alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, e subito dopo debutta al teatro nel Tito Andronico di William Shakespeare. Albelli ha trascorso parte della sua carriera lavorativa tra i palcoscenici di tutt’Italia. È infatti nei teatri che cresce e matura il suo profilo professionale. Ma col tempo il famoso attore conosce anche il cinema, e prende parte ad alcune pellicole cinematografiche. La prima partecipazione in ambito cinematografo risale al 2000 ne “il Mandolino del Capitano Morelli” in cui erano protagonisti anche Nicholas Cage e Penelope Cruz. Successivamente ha anche preso parte al film di Spike Lee “Miracolo a Sant’Anna”. L’interpretazione che però ha lasciato un ricordo nei cuori dei telespettatori, è sicuramente quella in Carabinieri. Nella nota fiction di Canale 5, Albelli veste il ruolo di Gigante sia nella prima che nella seconda stagione. Tra i successi della critica, invece, si annoverano La prima cosa bella dove interpreta il ruolo di Mario Michelucci. Nel 2015, invece, lo vediamo nel cast de Il giovane favoloso e poi per La pazza gioia.

Vita Privata e social

Sergio Albelli non ama parlare di sé, infatti sappiamo veramente poco riguardo la sua vita privata. Pensate che l’attore non ha neanche mai rivelato se è sposato o meno. Basti pensare, infatti, che Albelli non possiede né un profilo Facebook né Instagram, e per questi motivi è raro trovare una sua foto su Internet. Intanto stasera lo rivedremo nei panni di un altro personaggio degli anni sessanta, e possiamo sicuramente prevedere che se la caverà alla grande.

Lo guarderete stasera in tv? Noi decisamente si!