In questa foto la vediamo bambina e già bellissima: oggi è una splendida donna e anni fa ha partecipato al Grande Fratello, sapete chi è?

Capita spesso di vedere sui social le immagini di personaggi famosi immortalati da piccoli in tenerissimi scatti pieni di ricordi e nostalgia. La protagonista della foto di cui vi parliamo è una bellissima donna che abbiamo conosciuto una quindicina di anni fa in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello. Si trattava di una delle prime edizioni del celebre reality, nella sua versione Nip, destinata cioè a persone comuni, lontane dal mondo dello spettacolo. Fu una delle concorrenti più carismatiche della storia del reality: la sua bellezza non passò affatto inosservata ma, col tempo, il pubblico si affezionò anche al suo garbo e alla sua eleganza. Nella casa più spiata d’Italia ebbe anche una storia con uno dei coinquilini, che terminò qualche anno dopo l’uscita dalla famosa porta rossa. Bando alle ciance, scopriamo chi si nasconde dietro questa stupenda bambina!

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Indovinate chi è la bambina in foto: è stata un’amatissima protagonista del Grande Fratello

L’immagine condivisa dall’ex gieffina su Instagram la ritrae con un’espressione dolcissima, grandi occhi scuri e codini sbarazzini. Nessuno immaginerebbe che quella piccola è oggi tra le donne più belle mai apparse in tv. Stiamo parlando di Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, precisamente della quarta edizione del reality. Durante la sua avventura ricorderete senz’altro la sua storia con Tommaso Vianello, altro volto storico del programma. La bella Carolina, di origini venezuelane, è lontana dalle luci della ribalta da un po’, ma resta una delle protagoniste assolute del GF. Pienamente realizzata come imprenditrice e dal punto di vista sentimentale, la Marconi appare oggi bella come allora. Creatrice di una sua linea di scarpe e proprietaria di uno store a Roma, è felicemente in coppia con il calciatore Alessandro Tulli.

Correte a vedere le magnifiche immagini postate da Carolina su Instagram: ogni che passa diventa sempre più bella, siete d’accordo?