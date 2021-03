Shaila Gatta, oggi è la velina di Striscia La Notizia, ma ricordate in quale talent l’abbiamo vista? Ha conquistato proprio tutti.

La vediamo ogni sera sul bancone di Striscia La Notizia, Shaila Gatta, insieme a Mikaela Neaze Silva, è la velina dell’amatissimo tg satirico. Fin da bambina ha una forte passione per la danza, ed inizia a studiare quest’arte che l’ha portata a diventare una meravigliosa ballerina. Le sue esibizioni non passano certo inosservate, bravissima e talentuosa, è entrata a far parte della famiglia di Striscia qualche anno fa. Shaila possiede una bellezza straordinaria, incanta con la sua avvenenza i telespettatori: è sicuramente un vulcano di energia. Ebbene, come sappiamo, è un’eccellente ballerina, ma ricordate in quale talent è stata concorrente?

Giovanissima e bellissima, Shaila Gatta è una ballerina dal talento incredibile. Sul bancone di Striscia La Notizia la vediamo ogni sera esibirsi, al fianco di Mikaela Neaze Silva, e far esplodere lo studio del Tg Satirico con le sue performance. Solare ed elegante, la velina mora ha conquistato proprio tutti. Quando ha iniziato a studiare danza, per seguire il suo più grande sogno, decide di trasferirsi, dalla sua citta, a Roma, dove si iscrive ad una scuola di danza moderna. Ha raggiunto, in questi anni, tantissimi traguardi che l’hanno portata a divenire una grande professionista. Ebbene, oggi, Shaila gode di una certa notorietà, ma vi chiediamo, ricordate in quale talent l’abbiamo vista? La velina di Striscia è stata concorrente di Amici di Maria De Filippi, esattamente nel 2015, e proprio qui si è distinta per la sua bravura.

In seguito a questa esperienza, Shaila Gatta ha partecipato in altre trasmissioni televisive, fino a calcare lo studio del noto Tg Satirico.