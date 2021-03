A seguito dei suoi commenti sull’intervista di Harry e Meghan, Piers Morgan dovrà lasciare il programma “Good Morning Britain”.

Le scottanti dichiarazioni rilasciate da Harry e Meghan ai microfoni di Oprah Winfrey hanno inevitabilmente lasciato una scia di polemiche infinite. L’intervista è stata trasmessa in Italia martedì 9 marzo su TV8 alle 21:30, ma naturalmente solo dopo essere andata in onda nel Regno Unito già lunedì 8. Il celebre conduttore Piers Morgan, da sei anni al timone del popolare programma dell’emittente britannica Itv, “Good Morning Britain“, è stato costretto a lasciare il ruolo a causa di alcune sue dichiarazioni su quanto rivelato dai Duchi di Sussex. Commenti che, a quanto pare, non sono piaciuti a molti e che hanno fatto scoppiare un vero e proprio ‘caso’. Dopo aver ricevuto decine di migliaia di lamentele, l’ente regolatore britannico Ofcom ha reso noto che è in corso un’indagine sulle parole di Morgan. Vediamo cosa è accaduto precisamente.

Harry e Meghan, Piers Morgan non crede alla duchessa: costretto a lasciare il programma

Nel corso della puntata dello show di ieri, 10 marzo, il giornalista ha criticato aspramente le dichiarazioni di Meghan contro la Famiglia Reale. Ha detto infatti di “non credere ad una sola parola”. Ne è nato un confronto acceso con il metereologo Alex Beresford e Morgan ha lasciato lo studio. Carolyn McCall, amministratore delegato di Itv, ha contraddetto con fermezza le accuse del presentatore sostenendo invece di “credere completamente” alle parole di Meghan. Si tratterebbe di una difesa anche dal punto di vista sociale: la Markle ha infatti raccontato di aver affrontato un forte disagio mentale a causa di quanto subito dalla famiglia del consorte. Per ora nessun commento da parte del famoso Morgan, direttore tra l’altro del tabloid News of the World e del Daily Mirror.

Staremo a vedere a cosa porterà questa vicenda sviluppatasi in conseguenza di questa storica intervista destinata a lasciare il segno.