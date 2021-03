Verissimo, colpo di scena nella puntata di sabato: ci sarà anche lei, l’amatissima conduttrice.

Sabato 13 marzo andrà in onda una nuova puntata del tanto seguito programma Verissimo, che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Ogni volta, la trasmissione raggiunge ascolti record, dato che i telespettatori sono decisamente presi da quanto viene raccontato all’interno dello studio. Infatti, ogni sabato, siamo avvolti dalle interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo, che spesso, rivelano fatti inaspettati, e si raccontano apertamente ai microfoni della Toffanin. Ebbene, nel prossimo appuntamento ci saranno grandi ospiti, ma colpo di scena, ci sarà proprio lei, una delle conduttrici più amate.

Segui anche il nostro canale ufficiale instgram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Verissimo, sabato 13 marzo: grandi ospiti, e l’amatissima conduttrice

Una nuova puntata di Verissimo andrà in onda proprio questo sabato, 13 marzo. La trasmissione conquista, sempre, l’attenzione del pubblico, che si mostra sempre più preso da quanto i personaggi del mondo dello spettacolo raccontano ai microfoni di Silvia Toffanin. La conduttrice dimostra, in ogni circostanza, di avere una profonda sensibilità, e sarà proprio per questo, oltre che per il suo talento, che risulta essere tanto amata dai telespettatori. Nella puntata che andrà in onda sabato, sicuramente ci saranno grandi ospiti ad attendere la conduttrice in studio, che racconteranno fatti della vita privata e professionale. Ma colpo di scena, ci sarà anche lei, una delle presentatrici più amate, ovvero Ilary Blasi, che a breve partirà con la conduzione della nuova edizione de L’isola dei famosi. La conduttrice sarà affiancata da due opinioniste d’eccezioni, ovvero Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Sicuramente, Ilary, proprio a Verissimo, rivelerà ‘qualcosa’ sull’inizio del programma, magari qualche retroscena. Come sappiamo, i naufraghi sono stati scelti, e sull’isola dovranno affrontare diverse prove, e tanti ostacoli. Ebbene, L’isola dei famosi partirà lunedì 15 marzo, siete pronti a seguire la nuova edizione? Noi, non vediamo certamente l’ora.