Amici, anticipazioni della puntata di sabato 13 marzo: in studio ci saranno anche loro, fan pazzi di gioia.

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Domani, sabato 13 marzo 2021, andrà in onda il consueto appuntamento pomeridiano col talent show di Canale 5. Un appuntamento imperdibile, dato che scopriremo chi sono gli allievi che accederanno al serale. In realtà, i loro nomi sono già noti, essendo la puntata registrata, ma è domani che sarà trasmessa per la prima volta. Insomma, emozioni a non finire, anche perché domani in studio ci saranno delle ospiti davvero speciali. Ecco di chi si tratta.

Amici, anticipazioni di sabato 13 marzo: in studio ci saranno anche loro

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici 20. Come sempre, la fase finale del talent show di Maria De Filippi si svolge nelle puntate in prima serata. In attesa dell’esordio, che ci sarà sabato 20 marzo, domani pomeriggio andrà in onda il consueto appuntamento alle ore 14 e 10. Un appuntamento super interessante da seguire, poiché scopriremo chi sono gli allievi che accederanno ufficialmente al serale. Le emozioni saranno tantissime, e anche gli ospiti! In studio, infatti, ci saranno due amatissime ex allievi di Amici. Di chi parliamo? Di Gaia ed Annalisa, reduci dall’esperienza sul palco dell’Ariston nella 71 esima edizione del Festival di Sanremo. Le cantanti si esibiranno con i loro brani, Dieci per Annalisa e Cuore amaro per Gaia. Ma non è tutto: anche la mitica Arisa, prof di canto di questa edizione di Amici, canterà il suo brano sanremese, Potevi fare di più. Insomma, sarà una puntata davvero imperdibile! Ecco il post apparso poco fa sui social ufficiali della trasmissione:

L’ultimo step prima del serale: appuntamento alle ore 14 e 10 su Canale 5! E in attesa della prima puntata del serale, in onda sabato 20 marzo, domani sera andrà in onda l’ultima puntata di C’è Posta per te: anche lì, due super ospiti davvero incredibili. Buona visione a tutti!