Serena Rossi è un’apprezzatissima attrice, ma ricordate in quale programma televisivo l’abbiamo anche vista? Sostituì proprio lei.

È una delle più grandi attrici di sempre, Serena Rossi. Recentemente sul piccolo schermo con ‘Mina Settembre’, la serie televisiva tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la bellissima napoletana ha dimostrato, ancora una volta, le sue grossi potenzialità. E, diciamoci la verità, la bellissima Rossi non è soltanto un’ottima attrice ed interprete, ma anche un’abilissima padrona di casa. Da questa sera, Venerdì 12 Marzo, potremmo averne la conferma con ‘La Canzone Segreta’, è vero. In realtà, però, questo non è assolutamente il primo programma che Serena conduce. Certo, come sottolineato dalla diretta interessata, è il primo in assoluto che conduce completamente da sola. Ma, già nel passato, la napoletana è stata al timone di diversi programmi televisivi. Ricordate, infatti, dove l’abbiamo vista esattamente? Correva esattamente l’anno 2017 quando, a causa della maternità della colonna portante del programma, Serena Rossi prese le redini in mano.

Serena Rossi, ricordate quando sostituì proprio lei nel suo programma?

Che sia un’ottima attrice e interprete, diciamoci la verità, questo è assolutamente assodato. Ma vogliamo parlare delle sue doti da presentatrice? Da questa sera, è vero, ne avremo di più la conferma. Però, bisogna ammetterlo, ne abbiamo già avuto ampia testimonianza diversi anni fa. Ve lo ricordate anche voi? Correva esattamente l’anno 2017, come dicevamo precedentemente. E la simpaticissima e bellissima Serena Rossi prese le redini in mano di un programma quotidiano, in onda dal Lunedì al Venerdì su Rai Due, perché la sua conduttrice era in maternità. Furono delle settimane spettacolari, c’è da ammetterlo. E l’attrice napoletana, ancora una volta, fu abile a bravissima a dimostrare le sue potenzialità. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: in quale programma l’abbiamo vista? Dov’è, quindi, che la simpaticissima Rossi ha mostrato le sue abilità da conduttrice televisiva? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi:

Avete visto proprio bene. Serena Rossi è stata al comando di Detto Fatto mentre Caterina Balivo era in maternità. Ricordavate anche voi questo momento? Fu davvero superlativa, vero?