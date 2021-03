Carlotta Dell’Isola, drastico cambio look: su instagram si è mostrata propri così, che incanto!

E’ stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, Carlotta Dell’Isola ha dimostrato fin da subito di essere una persona semplice e spontanea. Prima del suo arrivo nel reality, l’abbiamo però conosciuta a Temptation Island, dove ha partecipato insieme al suo fidanzato Nello; proprio qui ha conquistato i telespettatori mostrando una grinta incredibile. Carlotta è una ragazza comune che si è trovata catapultata nel mondo dello spettacolo, un ‘debutto’, il suo, meritatissimo. In seguito alla sua partecipazione a Temptation Island, la sua popolarità è certamente aumentata. Su instagram, oggi, è seguitissima, e proprio qui si è mostrata con un look diverso dal solito.

Carlotta dell’Isola si è mostrata proprio così: drastico cambio look

Carlotta Dell’Isola è divenuta popolare in questi ultimi mesi, in seguito alla sua partecipazione al programma Temptation Island, in coppia con il suo fidanzato Nello Sorrentino. Ebbene, dopo un percorso altalenante, nel falò finale, fra i due fidanzati ci sono stati alti e bassi. Carlotta ha dimostrato di avere una forte personalità, tanto da essere apprezzata dai telespettatori per questa sua grinta. Una volta conclusosi il percorso, fra lei e Nello, il sole è tornato a splendere e insieme sono apparsi più innamorati di prima. Proprio per questa sua personalità prorompente, Carlotta è stata scelta da Alfonso Signorini per essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Soltanto da poco tempo, il reality ha avuto la sua conclusione. L’ex partecipante, oggi, è molto amata, e la sua popolarità è cresciuta. Su instagram, da pochissimo, ha condiviso un post in cui ha mostrato il suo cambio look. Infatti, è stato proprio Federico Fashion Style a donarle un look completamente diverso. Com’è possibile vedere, la donna ha tagliato i capelli, ed è apparsa più radiosa che mai.

“Ecco ragazze, ogni tanto mi piace cambiare e Federico mi accontenta sempre”, ha scritto in didascalia. Possiamo dire che Carlotta è davvero una ragazza meravigliosa, e la sua avvenenza ha conquistato proprio tutti, non trovate?