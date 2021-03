Nell’ultima puntata di C’è Posta per Te è stata raccontata la storia di Elisabetta: scopriamo insieme cos’è successo e com’è andata a finire.

Siamo giunti alla fine di questa nuova edizione di C’è Posta per Te. E, come al solito, la puntata che ci è stata regalata è stata davvero speciale. E, badate bene, non lo diciamo soltanto per il momento che Luciana Littizzetto e tutti i destinatari della sua posta hanno saputo regalarci, ma anche per tutte le storie che sono state raccontate. Non facciamo soltanto riferimento a quella con protagonista mamma Maria e i suoi figli, ma anche quella che ha raccontato la padrona di casa su Elisabetta. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Perché ha deciso di chiamare la trasmissione di Maria De Filippi? E, soprattutto, com’è andata a finire tra di loro? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, così come tutte le altre storie, anche questa è davvero speciale. Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

C’è Posta per Te, Elisabetta tradisce Enrico e vuole il suo perdono

A chiamare la trasmissione C’è Posta per Te è stata proprio Elisabetta. Scopriamo insieme la sua storia.

Il matrimonio di Elisabetta termina dopo esattamente quindici anni. Il motivo? La donna ha tradito suo marito per ben due volte. Il matrimonio arriva nel 2005. E suo marito, a causa del suo lavoro continua, è completamente assente a casa. Diventata madre di ben due figli nell’arco di due anni, Elisabetta si trova ad affrontare completamente da sola tutti i problemi, anche quelli economici, conseguenti. È proprio per questo motivo che, nel 2012, la donna accetta le attenzione di un altro uomo. E chiede, quindi, al marito di separarsi. È soltanto a conti fatti che, però, Elisabetta si rende conto di quanto stesse sbagliando. E chiede, quindi, al marito di continuare il matrimonio. Da quel momento, passano altri otto anni. E, purtroppo, la situazione non cambia. Nel 2020, purtroppo, Elisabetta cede alle avances di un uomo che inizia a corteggiarla tramite web. Non accade affatto nulla, sia chiaro. Fatto sta che, anche in questo caso, Elisabetta si convince che il suo matrimonio è finito. Decide, così, di parlare con suo marito, su consiglio di sua cognata. E lui, infuriato, inizia ad indagare su questo ‘terzo incomodo’. Scoprendo, però, che in realtà questo uomo è sempre stato solito a fare questo anche con altre donne. Stanco, quindi, di questi continua atteggiamenti di sua moglie, Enrico, questo è il nome dell’uomo, abbandona il tetto coniugale.

Avrà aperto la busta?

‘Amore mio, perdonami. Ho sbagliato, ti chiedo scusa. Vorrei un’altra possibilità’, sono proprio queste le esatte parole che Elisabetta, appena aperta la busta, ha detto a suo marito Enrico. ‘Mi manchi tanto, mi manca la nostra vita insieme’, ha continuato la donna in lacrime. ‘Io ho perso la fiducia in lei’, dice Enrico alla padrona di casa. Date queste parole, quindi, cosa sarà accaduto? Il marito di Elisabetta sarà riuscito a perdonarla? Scopriamolo.

Una cosa è certa: nonostante i tradimenti e gli sbagli, Enrico si è mostrato ancora innamorato di Elisabetta. È proprio per questo motivo che, seppure inizialmente riluttante, ha deciso di perdonarla. Certo, Maria De Filippi ha dovuto spiegare al fratello di Enrico e a sua moglie la situazione. Ma fortunatamente tutto è andato per il meglio.