Orietta Berti è una famosissima cantante, ma sapete quanti figli ha? Nomi ed età: la vita privata della regina della musica italiana.

Insieme a Ginevra Elkann, Ilary Blasi e tantissimi altri ospiti davvero incredibili, anche Orietta Berti sarà una delle protagoniste indiscusse di questa nuova puntata di Verissimo. Reduce dal successo sul palco dell’Ariston, la simpaticissima cantante racconterà la sua recentissima esperienza al festival di Sanremo. Ecco, ma in attesa di scoprire le sue parole e le sue sensazioni, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Dal punto di vista professionale, c’è da ammetterlo, non c’è nulla da ricordare. Con all’attivo ben 53 album pubblicati, la Berti rappresenta una delle vere e proprie regine della musica italiana. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Certo, conosciamo benissimo suo marito Osvaldo. E di quanto il loro amore, nonostante il passare degli anni, sia davvero immenso e speciale. Ma sapete, però, quanti figli hanno insieme? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi! Scopriamo i nomi e l’età dei figli di Orietta Berti.

Orietta Berti, quanti figli ha: nome ed età

Cosa sappiamo della vita privata di Orietta Berti? Dal punto di vista professionale, come dicevamo precedentemente, sappiamo davvero ogni cosa. A partire, quindi, dai suoi esordi quando era davvero giovanissima. Fino all’intramontabile carriera che, in tutti questi anni, si è costruita. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Certo, il 14 Marzo del 1967, è convolata a nozze con Osvaldo Paterlini. Ed ancora adesso, dopo ben cinquantaquattro anni di matrimonio, si amano davvero alla follia. Sapete, però, se la coppia ha figli? E, se si, quanti ne ha? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Da quanto si legge sul web, Orietta Berti ha ben due figli. Chiamati Omar ed Otis, i due giovanissimi sono nati rispettivamente nel 1975 e 1980. Cosa sappiamo, però, di loro? Da quanto si legge, sembrerebbe che il più piccolo sia un giocatore professionista di basket. E che, invece, il maggiore sia completamente estraneo a tutto questo mondo. Tanto è vero che, purtroppo, non ci è dato avere molte notizie su di lui.

E voi sapevate quanti figli avesse Orietta Berti?