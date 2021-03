Ilary Blasi si commuove a Verissimo: il ricordo del suocero scomparso per Covid lo scorso ottobre.

Oggi, 13 marzo 2021, è in onda una nuova puntata di Verissimo. Una puntata ricca di ospiti speciali, a partire dalla prima ad entrare in studio da Silvia Toffanin. Si tratta di Ilary Blasi, che da lunedì 15 marzo tornerà in onda con la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Che andrà in onda col doppio appuntamento settimanale, di lunedì e di giovedì, proprio come il GF Vip 5, terminato a inizio marzo. E proprio nello studio di Silvia Toffanin, la conduttrice si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua famiglia, della sua carriera e dell’avventura all’Isola che sta per iniziare. Ma non sono mancati momenti di forte emozione: a Verissimo, Ilary ha ricordato il suocero Enzo Totti, scomparso a causa del Covid pochi mesi fa. “È successo anche a noi.”, dichiara Ilary, non trattenendo la commozione. In seguito, le sue parole a Verissimo.

Ilary Blasi si commuove a Verissimo: “È stato crudele”, il ricordo del suocero scomparso per Covid

“Io credo che uno non è mai pronto alla morte di un genitore. Non c’è un momento in cui sei pronto, non c’è un modo o un tempo. Ma questo modo in cui è successo a mio suocero è stato veramente crudele, violento.” Con queste parole, Ilary Blasi commenta la scomparsa del suocero Enzo, papà di Francesco Totti, morto a causa del Covid nell’ottobre del 2020. “Non hai neanche il tempo di realizzare e capire quello che sta succedendo, quindi non te ne fai proprio una ragione. Ad un certo punto è un buco nero, non sai più niente, non lo puoi sentire non lo puoi toccare...” Parole da brividi, quelle di Ilary, che racconta quanto Francesco abbia sofferto per l’improvvisa perdita del suo papà. È a questo punto che Ilary ricorda l’importanza di dire sempre ai propri genitori un “Ti voglio bene”, anche tutti i giorni, e di non rimandare. “E tu lo sai Silvia, ci siamo confortate a vicenda in quel periodo. Subito dopo è successo a te, per altri motivi.”, dichiara Ilary, con gli occhi lucidi e la voce rotta dal pianto. Commozione cha ha coinvolto anche la Toffanin, che ha perso la sua mamma Gemma proprio ad ottobre.

“Uno deve concentrare sui momenti belli. Sia tu che Francesco siete stati fortunati, perché siete arrivati in un’età adulta e i vostri genitori hanno visto crescervi, fare figli, realizzarvi. Devi pensare a quello, solo così si può andare avanti”, conclude Ilary. Un momento davvero emozionate, quello vissuto da Ilary Blasi e Silvia Toffanin a Verissimo, amiche prima che colleghe.