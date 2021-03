Intervistata dal settimanale Di Più, Giovanna Civitillo racconta alcuni retroscena su Amadeus durante la settimana del Festival di Sanremo.

Quella appena conclusa è stata sicuramente l’edizione più complicata del Festival di Sanremo. Tra assenza di pubblico, disdette dell’ultima ora da parte di ospiti come Naomi Campbell e la positività al Coronavirus di Simona Ventura e di due membri dello staff di Irama, non si può certo dire che le difficoltà siano mancate. Amadeus e Fiorello hanno dato prova ancora una volta di essere professionisti di alto livello ed hanno svolto un ottimo lavoro nonostante tutto. A raccontare i problemi affrontati dal direttore artistico della kermesse, sua moglie Giovanna Civitillo in un’intervista a Di Più. La conduttrice ha rivelato cosa accadeva dietro le quinte dello show, svelando alcuni retroscena inediti su suo marito Amadeus.

Giovanna Civitillo, il retroscena inedito su Amadeus: è accaduto a Sanremo

Al famoso settimanale Giovanna ha espresso la sua opinione sul lavoro del marito: “Amadeus è stato un eroe. Ha cercato di intrattenere il pubblico, divertendo ma senza esagerare, rispettando ciò che la pandemia sta provocando. E ha dovuto fare i conti con un teatro vuoto, che ‘avrebbe spezzato le gambe’ a chiunque. Ma non a lui, non a Fiorello”. E come darle torto: i due showman sono stati capaci di offrire ugualmente uno spettacolo strepitoso. Secondo quanto raccontato dalla Civitillo, Amadeus non cenava mai prima di andare in onda con le puntate del Festival. Al termine di ogni serata però prendeva sempre una camomilla per rilassarsi e scaricare la tensione accumulata per tutte quelle ore. “La camomilla in quei momenti era l’ideale: dopo cinque ore di diretta in cui Amadeus aveva dato tutto se stesso aveva solo bisogno di rilassarsi, di scaricare la tensione. A volte, quando arrivava in camerino dopo la puntata era così stanco che non riusciva neppure a spogliarsi”, racconta Giovanna.

L’alimentazione poi era particolarmente leggera: riso in bianco e petto di pollo ai ferri con verdure, null’altro.