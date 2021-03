Domani sera, martedì 16 marzo, andrà in onda a Le Iene lo scherzo a Tommaso Zorzi, ma il vincitore del GF Vip annuncia anche un’altra novità.

Come annunciato giorni fa, Tommaso Zorzi sarà protagonista del prossimo scherzo de Le Iene che andrà in onda domani sera. Dopo che molti dei vipponi di quest’ultima edizione sono rimasti vittime della tremenda squadra del programma di Italia 1, il vincitore del GF Vip 5 non poteva essere da meno. E così, l’influencer milanese che tra poche ore debutterà come opinionista a L’Isola dei Famosi, sarà alle prese con una situazione surreale come quelle che solo Le Iene sanno creare. Il divertimento è assicurato anche perché, come abbiamo visto dalle stories su Instagram di Zorzi, una delle complici dello scherzo è proprio un’ex gieffina, la simpaticissima Sonia Lorenzini. C’è però un’altra importante novità annunciata proprio da Tommaso in queste ore sul suo profilo Instagram. Scopriamo di cosa si tratta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Tommaso Zorzi, importante novità domani sera a Le Iene: l’ha appena annunciato

Come accennato dallo stesso ex gieffino, la trappola preparata per lui dalle temibili Iene è stata così ben organizzata che dobbiamo tenerci pronti ad uno spettacolo davvero esilarante. Ci sarebbe però un altro dettaglio che è stato rivelato solo adesso e che renderà felicissimi le sue migliaia di fan. Sempre molto attivo su Instagram, Zorzi ha fatto sapere tramite un video che domani sera non lo vedremo solo nel filmato dello scherzo. Sarà infatti presente in studio insieme ai conduttori Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Ovviamente l’annuncio ufficiale è stato fatto prima dalla redazione de Le Iene. Nelle vesti di opinionista a L’Isola dei Famosi Tommaso ha anticipato quale sarà l’atteggiamento che avrà nei confronti dei naufraghi. Sarà interessante vederlo in uno studio televisivo affiancare due conduttori del calibro di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Non resta da fare altro che attendere domani sera per scoprire ogni cosa. Intanto non perdetevi la prima puntata de L’Isola dei Famosi.